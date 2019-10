Flashmobbal ünnepelte 60 éves fennállását a dunaegyházi iskola

Jubileumi rendezvényekkel, többek között egy flashmobbal is megünnepelte 60 éves fennállását az Általános Iskola Dunaegyházán.

A 60. évforduló alkalmából délutáni teaházat tartottak, ahova régi diákjaik is ellátogattak, a 6. osztály pedig 60 tulipánhagyma-ültetéssel emlékezett meg a jeles dátumról. Ezzel azonban nem ért véget a rendezvények sorozata, ugyanis a 60 perces séta is szerepelt a repertoárban, de a legnagyobb látványosság a diákok flashmobja volt, melyet az iskola meg is osztott közösségi oldalán.