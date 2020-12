Fiatal társaival együtt szívén viseli az orgoványiak sorsát

Lelkesedésével, tenni akarásával, nyitottságával és társadalmi felelősségvállalásával méltán lehet a fiatalok példaképe a 22 éves Újvá­ri Fanni. Az Orgoványi Fiatalok Csoportjának egyik vezetője a napokban vehette át Kecskeméten az Év Ifjú Bács-Kiskun Megyei Önkéntese elismerést. A téma kapcsán kérdeztük a díjazottat.

– Miért érzi fontosnak, hogy összefogja a fiatalokat Orgoványon?

– Nagyon szeretem Orgoványt, bár tanulmányaim más városokhoz is kötnek, mindig visszatérek. Összetartó a közösségünk, mely igaz ránk, fiatalokra is. Mindig is aktív és segítőkész jellem voltam, melyet csoportunkban is tudok kamatoztatni. Szerencsére nagyon jó társakra találtam, akikkel együtt már nagyon sok önkéntes kezdeményezést véghez vittünk a községünkben élők javára. Rengeteg erő és potenciál van bennünk. Hisszük, együtt nagy dolgokra vagyunk képesek.

– Hogyan látja, meghatározó a munkájuk Orgovány életében?

– Úgy vélem, a hozzánk hasonló ifjúsági szervezetek fontos szerepet játszhatnak a kisebb települések, így Orgovány életében is. Mindent jó szívvel teszünk. Sokaknak sikerült már segítenünk családi szinten, de a község közösségi életéből is aktívan kivesszük a részünket. Ráadásul a munkánk, az eredményeink bennünk is erősíti a köteléket, ezzel is csökkenhet az elvándorlási szándék. Az önkéntesség pedig formálja bennünk a felelősségvállalás, összetartás, tolerancia, együttműködés képességeit.

– A közelgő ünnepek kapcsán mivel tudják szebbé varázsolni az orgoványiak életét?

– Az idei évben korlátozottak a lehetőségeink, de már tavasszal is segítettünk az idősek bevásárlásában, gyógyszerek kiváltásában. Most nem tudunk községi karácsonyt szervezni, de a karácsonyi levélküldő szolgálatunkról nem mondtunk le. Ezt működtetjük, ezáltal bárki biztonságosan üzenhet egymásnak kedves üdvözlőkártyákkal, képeslapokkal, anélkül, hogy érintkeznének.

– A jövőjét is karitatív, szociális területen képzeli el?

– Igen. Jelenleg Budapesten szociálpolitika mesterszakos hallgató vagyok. Szeretnék később az ifjúság- vagy szociálpolitika területén dolgozni, például hátrányos helyzetű gyerekek mellett.

– Hogyan fejezné ki néhány mondatban motivációját?

– Alkotni, teremteni és sosem maradni csendben. Tenni kell a jövőért! Bízom benne, hogy szervezetünk, odaadó munkánk mások számára is erős motivációt ad!

– Mit jelent önnek a most kapott elismerés?

– Megtiszteltetés. Vallom, a jellem adja az embert. Ez a díj nemcsak nekem szól, hanem a csoportunkban lévő huszonöt fiatalnak is, hiszen együtt teszünk Orgoványért. Ugyanakkor egy szimbólum is a díj, hogy érdemes csinálnunk, és valóban a közösségben rejlik az erő.