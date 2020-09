Fiatal politológusok találkoztak Lakiteleken

Tizenegyedik alkalommal rendezték meg a Fiatal Politológusok Találkozóját a Lakitelek Népfőiskolán a közelmúltban.

Az IKON által szervezett találkozón a harminc éve tartott első szabad választásokra emlékeztek és ebben a témában hirdettek pályázatot is a fiatal politológusok számára. A legjobb nyolc egyetemista kapott lehetőséget arra, hogy a szakmai zsűri előtt bemutassa pályamunkáját. A zsűri tagja volt: dr. Kasznár Attila egyetemi docens, Nagy Dóra az IKON elnöke, Házi Balázs és Nagy Mihály Zoltán a RETÖRKI munkatársai. A szervezők célja, hogy a találkozóval bemutatkozási lehetőséget teremtsenek a fiatal politológusok számára – nyilatkozta hírportálunknak Hágen Ádám, főszervező. Azt is elmondta, hogy az elkészült pályamunkákat egy kiadványban is megjelentetik, a zsűri tagjainak tanulmányaival kiegészítve.

Arról is beszámolt, hogy az IKON tavaly elindította a fiatal tehetségek programját, amellyel olyan fiatal művészeknek adnak lehetőséget, akik még nem tudták megmutatni a tehetségüket. Számukra írták ki az Élet a korona idején című pályázatukat és a beérkezett legjobb alkotásokból nyílt kiállítás a találkozó keretében. ​Az első helyezett Magyari Botond lett, a második Fehér Szebasztián, harmadik pedig Cseh Júlia. Különdíjat kapott Bősze András és Kóródi Patrícia. Lám Ferenc közönségdíjas lett.