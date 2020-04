Fertőtlenítőt készítenek Bócsán

Bócsán a helyi nagyvállalat, a Poli-Farbe Vegyipari Kft. is beszállt a koronavírus elleni harcba, fertőtlenítőszereket gyárt. Kedden két raklapnyi szert vett át a falu polgármestere a cégtől.

A település polgárainak negyede 60 év feletti, azaz a legveszélyeztetebbek közé tartozik csaknem félezer ember. Sajnálatos módon a helyi fiókpatikát április 1-jén bezárták. Az átmenő forgalom jelentős a faluban, mert a Kecskemét és Kelebia közötti országút szeli ketté a települést. Egy hónapja megfogalmazta a járványügyi intézkedéseket a polgármester. Szőke-­Tóth Mihály egy rendelkezésben előírta, hogy minden olyan szolgáltató vagy intézmény, ahol ügyfelek fordulnak meg, a bejáraton kívül kötelezően kézfertőtlenítőt kell tartani. A rendelet akkor született meg, amikor még csillagászati árért árusították a fertőtlenítőt.

Volt olyan helyzet, amikor a 200 ml-es kiszerelésű szerért 4000 forintot kértek az egyik szomszédos településen. Bócsán előbb tiszta szeszt szappannal kevertek össze, ezt helyezték ki a folyékonyszappan-adagolókba. Ekkor fejlesztette ki a településen a Poli-Farbe Vegyipari Kft. a kéz- és a felületfertőtlenítő szereit. Az engedélyt a vegyipari cég megkapta a gyártásra, és ellátta az önkormányzatot is fertőtlenítővel. A hivatal több mint 30 helyre visz ilyen szert a mai napig, így a háziorvosi rendelőbe, a fogorvosi rendelőbe és a benzinkutakhoz is. A településen is az idősek védelme a legfontosabb, mivel ők a legveszélyeztetebbek. Az összes 60 év felettinek vállalták az élelmiszer beszerzését, illetve kedvezményesen, 690 forintért szállítják az ebédet az igény­lőknek.

– Nem vagyok a házilag barkácsolt maszkok híve, de mégis nagyon fontos megemlítenem, hogy a legnagyobb bócsai alapítvány támogatásával, Barcsikné Weinhardt Éva alpolgármester vezetésével minden háztartásba eljuttattunk két darab védőeszközt. Nem vagyok híve a közterület fertőtlenítésének sem, mert az emberek nem nyalogatják a járdát. Azt gondolom, ha bármilyen fertőtlenített felületet később megfog egy koronavírusos ember, akkor a fertőtlenítést elölről lehet kezdeni. Abban viszont hiszek, hogyha az emberek megszokják a gyakori kézfertőtlenítést és a maszkok használatának a fontosságát, akkor jó eséllyel elkerülhetik a megbetegedést – mondta Szőke-Tóth Mihály polgármester.

Kedden 198 liter kézfertőtlenítőt és 48 flakon felületfertőtlenítőt bocsátott a Poli-Farbe az önkormányzat rendelkezésére. Ez a mennyiség legalább két hónapig lehet elegendő a faluban, kalkulált a település vezetője.