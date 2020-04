Fertőtlenítést végeztek a jászszentlászlói idősek otthonában

Bár a jászszentlászlói idősek otthonában jelenleg nincs egyetlen koronavírussal fertőzött beteg sem, a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében csütörtökön fertőtlenítést végzett a Magyar Honvédség az intézményben – tájékoztatta hírportálunkat Nagy András polgármester.

A településvezető azt is elmondta, a községben jelenleg két személyt tartanak megfigyelés alatt, de egyikük sem beteg, nincs semmilyen koronavírus fertőzésre utaló tünetük. A polgármester arról is beszámolt, hogy a kijárási korlátozás elrendelésével egy időben azonnal lezárták az idősek otthonát. Március közepe óta a lakók nem járhatnak ki és a látogatókat sem fogadhatnak.

– A dolgozók pedig szigorú protokoll szerint, fertőtlenítő folyosón keresztül léphetnek be az intézménybe, ahol kézfertőtlenítés és átöltözés után kezdhetik meg a munkát – részletezte Nagy András, aki szerint az intézményben lakó huszonegy szépkorú egyelőre jól tűri a bezártságot, a fertőtlenítés idejére a szomszédos könyvtárba költöztették őket.

Az intézmény kiürítésében pedig az önkormányzat munkatársai is segítettek a szociális otthon dolgozóinak. A fertőtlenítéssel járó munkálatok: a takarítás, a szellőztetés, a ki- és bepakolás ugyanis nagy terhet ró az ágazat egyébként is túlterhelt dolgozóira – hangsúlyozta a polgármester. Azt is elmondta, mindennap hőmérőzéssel ellenőrzik a dolgozók és bentlakók egészségi állapotát. Ugyanakkor vírustesztek beszerzését is tervezik.