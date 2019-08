Erzsike néni kilencvenötödik születésnapját ünnepelték

Pénteken kilencvenötödik születésnapja alkalmából köszöntötte családja és dr. Sztachó-Pekáry István önkormányzati képviselő a Kecskemét-Vacsiközben lakó Kis Jenőné Erzsike nénit.

A szépkorú hölgy a képviselőtől átvehette a miniszterelnök oklevele mellett a Szemereyné Pataki Klaudia polgármester jókívánságait tartalmazó emléklapot és több, Kecskemétről szóló képeskönyvet is. Erzsike nénit két fia, Jenő és Antal és lánya, Erzsébet egy óriási virágkosárral lepte meg.

Az ünnepelt 1924. augusztus 9-én született Fülöpjakabon, Gyeneshegyen. Édesapja asztalos volt, édesanyja falusi lakodalmakra készített süteményeket. Öten voltak testvérek, ma még ketten élnek. Erzsike néni iskoláit Fülöpjakabon végezte, majd a családi gazdaságban dolgozott egész életében – volt sok szőlőjük, barackosuk, és rengeteg állatuk, disznók, tyúkok, kacsák, libák is. Férje növényvédelmi szakember volt előbb a Városföldi Állami Gazdaságban, majd a matkói téeszben. 1945-ban házasodtak össze, majd jött sorban a három gyermek. Kecskemétre húsz éve költöztek. Erzsike néniék hetvenedik házassági évfordulóján még Ferenc pápa is kifejezte jókívánságait, küldött a házaspárnak egy díszes levelet, melyet a család bekereteztetve azóta is nagy becsben őriz. Sajnos a férj nem sokkal később elhunyt, 94 évesen, azóta egy barátnője jár át naponta a szépkorú hölgyhöz, és persze gyermekei is sűrűn látogatják. Öt unokájával és három dédunokájával szombaton egy nagyobb családi köszöntésen találkozik Erzsike néni, aki szellemileg nagyon friss, szeret beszélgetni, és amennyire fájós térdei engedik, szívesen sétál is.