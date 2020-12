Fenyőket ajándékoztak az óvodáknak és az iskoláknak Kecskeméten

A kecskeméti 11-es választókerület tanácsadó testülete a körzet valamennyi iskolájának és óvodájának felajánlott egy-egy fenyőt. A Damjanich iskolába kedden vitte el Lévai Jánosné önkormányzati képviselő, de az elsős diákok a Városi Szociális Közalapítványtól ajándékot is kapnak.

– Úgy gondolom, hogy ha a gyerekek látják a jó mintát, azt a szerető közösséget, ami itt az iskolában körülveszi őket, akkor ezt az érzést a családjukba is hazaviszik – mondta a képviselő, aki kiemelte: a Hőplusz Rendszer Kft. ingyenesen biztosította részükre a teherautót, amellyel a Kertvárosi Iskolába, valamint a Juhász és a Szabadkai utcai óvodába is el tudták fuvarozni a fenyőket.

A képviselő – aki a Városi Szociális Közalapítvány kuratóriumi tagja is – együtt érkezett Horváth Attilánéval, a közalapítvány elnökével. A VSZK ugyanis a legnehezebb sorsú gyermekeket egy karácsonyi ajándékcsomaggal lepi meg, melyben a hasznos dolgok – fogkefe, fogkrém, kéztörlő, fertőtlenítőszer, papírzsebkendő – mellett szaloncukor és csokoládé is lapul. A Damjanich iskolában tíz elsős kapja majd meg a csomagot, de a közalapítvány visz még négy másik iskolába és három óvodába is.

A fáért és az ajándékokért Papp Zsolt, a Damjanich tagintézményvezetője mondott köszönetet.

– Hozzánk elég sok hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő gyermek jár, ezért nagyon örülünk a felajánlásnak, biztosan nagy örömöt okoz majd a diákoknak – mondta Papp Zsolt. Hozzátette: a Vöröskereszt valamint az SMP cég is rendszeresen támogatja az iskolát, a vállalat idén is minden tanulónak hozott egyéni csomagot.

A Damjanich egyébként kivételes helyzetben van: mivel kislétszámú intézmény (81 diák jár ide), de nagy tornacsarnokkal rendelkezik, így ők megtarthatják karácsonyi ünnepségüket, a gyerekek és az osztályok között ugyanis biztosítható a szükséges védőtávolság.