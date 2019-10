Fényképezőgéppel járta a természetet Magyar József

Magyar József felvételeiből nyílt kiállítás a napokban a szabadszállási József Attila Közösségi Házban. A képeket Schantlné Farkas Julianna, a Csonka-torony Alapítvány elnöke ajánlotta a közönség figyelmébe.

Magyar József Fülöpszálláson nőtt fel, gyermekként is nagyon szerette a környéket. Sokat járta a határt biciklivel és gyalogosan egyaránt. Szabadszálláson is gyakorta megfordult, később pedig zenészként tért vissza, ezért neve ismerősen cseng az itt lakók számára – mutatta be az alkotót Schantlné Farkas Julianna, az alapítvány elnöke.

Magyar József fényképezőgépével járja be újra és újra a tájat, csodálkozik rá a természet szépségeire. A látványt pedig megörökíti kamerájával önmaga és mások örömére. Lencsevégre kapja a különleges pillanatokat, fényeket, a naplementéket és napfelkeltéket. Fotózza a környék épített és természeti szépségeit. Felvételei megtalálhatók a televíziós időjárás-jelentések illusztrációi között is. Az alkotó önálló fotókiállításával első alkalommal mutatkozott be Soltszentimre határán kívül.

– „Ha fiatalok akarunk maradni, mindennap olvassunk el egy költeményt, hallgassunk egy kis zenét, nézzünk meg egy szép festményt és amennyiben lehetséges, tegyünk valami jót” – tolmácsolja felénk Goethe, fogadjuk meg szavait és csodálkozzunk rá együtt a Magyar József fényképein megörökített szépségekre – ajánlotta a közönség figyelmébe a négy évszak rezdüléseit megörökítő fotóanyagot Schantlné Farkas Julianna.

Magyar József alkotásait no­vember közepéig tekinthetik meg az érdeklődők az intézmény nyitvatartási idejében.