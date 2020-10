Felújítottak több óvodát is Kecelen

Kevesebbet kell idén télen fűtésre költeni a keceli óvodákban és a városházán. Az elmúlt hónapokban ugyanis a polgármesteri hivatal, az Újfalusi Óvoda és a Szabó Pál Óvoda energetikai korszerűsítésen esett át.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Kecel önkormányzata pályázatot nyújtott be az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra. Erre 157,6 millió forintot nyert is a város. Az időközben megnövekedett építőipari árak miatt további 23,6 millió forint többlettámogatási igény benyújtására volt szükség ahhoz, hogy a projekt száz százalékban európai uniós és állami támogatásból megvalósulhasson, önkormányzati önerő nélkül. A többlettámogatási kérelem elbírálása még folyamatban van, de vélhetőleg hamarosan ez az összeg is rendelkezésre fog állni.

A beruházás jóvoltából az épületek homlokzatát, zárófödémét hőszigetelték, illetve kicserélték a nyílászárókat. A polgármesteri hivatalban és az Újfalusi Óvodában akadálymentes mosdó is létesült, a Szabó Pál Óvodában pedig új hőfokszabályozós radiátorokat szereltek fel.

A polgármesteri hivatal 1878-ban eklektikus stílusban épült épületszárnya az eredeti jellegét megőrző fa nyílászárókat és korszerű hőszigetelő homlokzati színezést kapott. A fejlesztésnek köszönhetően az intézmények által kibocsátott szén-dioxid mennyisége csökken, így az épületek energiatakarékosan és költséghatékonyan tudnak a jövőben működni, továbbá kellemesebb, korszerűbb munka- és életkörülményeket biztosítanak.

A keceli helyi óvodákba tavaly 273 gyermek járt. A több mint nyolc és fél ezres városban tavaly 86 gyermek született. Előtte 83, míg 2017-ben 92 újszülöttnek örülhettek a településen.