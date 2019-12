Felújították az óvodát, a hivatalt és a rendelőt is

Közösen ünnepeltek csütörtök délelőtt a település lakói, négy önkormányzati fejlesztést is átadtak. Megújult az óvoda és bölcsőde, a polgármesteri hivatal, a felnőtt- és gyermekháziorvosi rendelő, illetve elkészült a Rákóczi utca belterületi szakaszának felújítása is, összesen közel 199 millió forintból.

Az Aranyfürt Óvoda és Mini Bölcsőde felújítására 50 millió forintot nyert európai uniós és kormányzati forrásból az önkormányzat, ehhez 14 millió forintot tett hozzá saját forrásból a település. A felújítás során a korábban két régi sváb házból kialakított óvoda épülete új külső nyílászárókat kapott, minden oldalról szigetelték, felújították a vizesblokkokat és akadálymentesítették az épületet. A több célú, önkormányzati fenntartású intézménybe 45 óvodás és hét bölcsődés jár.

A térségben Kunbaja az első olyan falu, ahol folyamatosan nő a gyermeklétszám. Figyelembe véve, hogy a környéken a madarasi bölcsődén kívül nincs egyetlen más bölcsődei ellátás sem, tervezik a jelenlegi hét férőhely bővítését.

A felnőtt- és gyermek­háziorvosi rendelő, valamint a fogorvosi rendelő felújításához 65 millió forintot nyert a falu pályázaton, amit 22 millió forinttal egészített ki az önkormányzat. Az épület tetőszerkezetét később ugyancsak pályázati forrásból tervezik felújítani. A rendelő mintegy tízmillió forintos berendezését szintén a település finanszírozza, várhatóan jövő tavasszal nyitják meg a betegek számára.

A polgármesteri hivatal 38,6 millió forintba került, ennek egyharmadát saját forrásként biztosította az önkormányzat. Akadálymentesítették az épületet, felújították az irattárat, a vizesblokkokat, kialakítottak egy irodát a rendőrség számára és egy konyhát is építettek, folyamatban van a hivatal melletti sorház eredeti formában való felújítása is. Átadták a Rákóczi utca felújított belterületi szakaszát is.

A felújított intézményeket Bányai Gábor országgyűlési képviselő, Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke, Szommer Károly, a Bácsalmási Járási Hivatal vezetője és Halász István polgármester avatta fel.