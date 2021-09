Felújították a vaskúti iskola Bástyáját és sportcsarnokát is

Kormányzati és saját forrás­ból felújították a Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola Bástya épületét, és közösségi teret ala­kítottak ki benne, valamint jelentősen megújult az is­kola sportcsarnoka is, összesen mintegy 14,2 millió forintból.

A helyi köznevelés több mint százéves történetének legújabb kori fejezete 2015, illetve 2016 óta íródik, amikor a település önkormányzata úgy döntött, hogy átadja a Vaskúti Német Nemzetiségi Önkormányzatnak előbb az óvoda, majd a helyi általános iskola működtetését.

– Az akkoriban még nagyon bátornak látszó döntés helyessége mára beigazolódott – vélekedett Vörös Csaba német nemzetiségi képviselő, az iskolához tartozó, ma már faluképi jelentőséggel bíró felújított Bástya épület és a szintén jelentős felújításon átesett sportcsarnok átadóünnepségén, amelyet az elmúlt napokban tartottak. Hozzátette:

a Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2016-os fenntartóváltás óta 143,7 millió forintot fordíthatott különböző fejlesztésekre.

Ebből az összegből 73 millió forint közvetlenül az Emberi Erőforrások Minisztériumától érkezett célzott támogatásként, különböző pályázati célokra. További 70 millió forintot pedig az intézmény fenntartója biztosított, abból az évenként keletkező pénztöbbletből, amit a nemzetiségi fenntartású intézmények több mint kedvező állami finanszírozása tesz lehetővé.

A teljesség igénye nélküli felsorolásában kiemelte, hogy az elmúlt évek alatt új nyílászárókat, külső hőszigetelést és nemes vakolatot kapott a régi iskolaépület, 2018-ban felújították az iskola vizesblokkjait, megújult a fűtésrendszer. A fejlesztések sora 2019-ben az iskola tornacsarnokának az átfogó rekonstrukciójával folytatódott, újakra cserélték az épület nyílászáróit, a vizesblokkokat, az öltözőket is felújították, majd 2020-ban a csarnok padlózatát is kicserélték, amely akár nemzetközi kézilabda- vagy futsalmérkőzések lebonyolítására is alkalmassá vált. Ugyanebben az évben megtörtént a Kraul utcai épület tetőcseréje is, térkővel borították be az iskola udvarát, valamint szinte minden tantermet digitális táblával láttak el, megújultak az iskola belső terei, a közlekedőfolyosók és a tantermek is.

– A szabadidős program-, szakkör-, sportkörkínálatunk, iskolai zenekarunk, tánccsoportunk, a pedagógusaink számára kínált kimagasló szakmai lehetőségek, mind a jelenlegi finanszírozási rendszer nyújtotta lehetőségek teszik kimagaslóan versenyképessé intézményünket

– emelte ki Vörös Csaba, aki a település legtitokzatosabb épületének számító Bástyáról szólva elmondta, hogy több mint harminc éve áll a falu központjában, számos legenda is kering róla, hogy egykori megálmodói milyen céllal építették. A ma már faluképi jelentőséggel bíró épület évtizedekig várta félkész, befejezetlen állapotban, funkció nélkül, hogy végre élet kerüljön a falai közé.

Az iskola udvarán álló, mostanra befejezett épületben kialakítottak egy közösségi teret, új bútorokkal rendezték be és eszközökkel szerelték fel, amely nemcsak a nemzetiségi oktatás-neveléshez járul hozzá, hanem más közösségi rendezvényeket is tarthatnak majd a felújított épületrészben, amely végre diákokkal telik meg. A tornacsarnok és a Bástya épület felújítása összesen mintegy 14,2 millió forintba került, amelyhez az Em­beri Erőforrások Minisztériumától kapott az intézmény támogatást, 12 millió forintot saját forrásból biztosított hozzá.