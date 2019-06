Felújítják az utakat Kiskunhalason

Halason, a Tinódi utcában elkészült az új útburkolat, a napokban pedig kezdődik az Ady Endre utca felújítása. A Szentháromság tér felújítására is pályázatot ad be az önkormányzat, harmincmillió forintot szeretnének elnyerni.

Néhány napja a legfelső kopóréteget is megkapta a Tinódi utca felújított, 670 méteres útszakasza. A munkálatok sorában az útburkolati jelek felfestése és a padkarendezés van hátra, amit várhatóan napokon belül elvégeznek a szakemberek. Az útépítés teljes költsége 72 millió forint volt, amelyhez 30 millió forint kormányzati támogatást kapott az önkormányzat.

A következő nagyobb útfelújítás a városközpontban az Ady Endre utcán lesz, ahol napokon belül kezdődnek a munkálatok a buszállomás és a Gólyafészek Óvoda közti szakaszon. A közel­múltban egyirányúsított, nagy forgalmú út töredezett, kátyúkkal és útátvágásokkal teli burkolata mára balesetveszélyessé vált. Két óvoda és egy iskola is található ezen a szakaszon, épp ezért is volt fontos az út felújítása. A munkálatok várhatóan a szeptemberi iskolakezdésig tartanak, amely során nemcsak az utat újítják fel, hanem kiépítik a még hiányzó esővíz-elvezető csatornarendszert is, közel 400 méter hosszon gerinc- és bekötővezetékeket fektetnek le, 12 tisztítóakna és 31 víznyelő is megépül. Készül egy tizenkét férőhelyes, térkővel borított parkoló is, amely párhuzamos parkolásra lesz alkalmas. A felújítás alatt az utcába nem lehet majd behajtani gépjárművel.

A Szabadkai út és Szent Imre utca között is dolgoznak

Közben zajlik az alsóvárosi római katolikus templom körüli Szentháromság tér felújításának előkészítése, az önkormányzat képviselő-testülete még a májusi ülésén döntött arról, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatán indul a város, amelyen 30 millió forintot remélnek a szükséges útjavításokhoz, átépítésekhez, a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítéséhez. Ehhez az összeghez az önkormányzat költségvetéséből 20,1 millió forin­tot tennének hozzá. A Szabadkai út és Szent Imre utca közötti szakaszon kedden megkezdték a felújítási munkálatokat.