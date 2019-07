Felújítják az iskolát és a nyugdíjasklubot Solton

Két jelentős beruházás indult meg a településen a napokban. A kissolti iskola és a pető­fitelepi nyugdíjasklub épületeinek régóta várt felújítása kezdődött meg a múlt héten. A két beruházás összértéke 225,3 millió forint.

A Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Nagymajori úti épületében nyolc évfolyam jár iskolába, és ebben az épületben működik az önkormányzat egyik óvodája is, három csoporttal. Az épület 30 éve készült, azóta csak az éppen felmerülő jelentősebb hibákat javították ki. A most kezdődött felújítás összértéke 200 millió forint, ebből 120 millió forintot nyert a város a Terület- és Település­fejlesztési Operatív Program pályázatán, amelyet 80 millió forinttal egészített ki saját költségvetéséből.

A beruházás befejezésének határideje 2020. április, így a következő tanév alatt is folynak majd a munkák. Kalmár Pál, Solt polgármestere elmondta lapunknak, hogy egyeztettek a kivitelezővel, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, az iskolavezetéssel azért, hogy a beruházási munkák minél kevésbé zavarják a tanítást. Megegyeztek, hogy a tanévkezdésig azokat a munkákat veszik előre, amelyek a legnagyobb zavart okoznák az oktatásban. A szeptembert követő hónapokban pedig, ahogy a munkálatok kívánják, időlegesen áthelyezik a gyerekeket másik termekbe.

– Elsősorban energetikai korszerűsítést végzünk az iskola épületén – mondta el a városvezető, mivel az épület fenntartási költsége jelenleg nagyon magas. Ez abból adódik, hogy az ablakok és a fal sincs szigetelve, illetve a fűtésrendszer is elavult. Éppen ezért az összes ablakot kicseréljük jól záródó műanyag nyílászárókra. Itt a régiekkel szemben azt is figyelembe vettük, hogy könnyebben nyithatóak legyenek, így bukó-nyíló ablakokat terveztünk. A teljesen fűtési rendszer elemeit leszereljük, helyükbe korszerű radiátorok és gázkazánok kerülnek. A belső térben az ablakcsere után a mostani beruházásban részleges lesz a javítás-festés. Az épület külseje a teljes szigetelés után új színezést fog kapni – sorolta fel a munkálatokat a polgármester.

A Petőfitelepen található másik épület, ahol szintén megkezdődtek a munkák, nyugdíjasklubként működik. A közel nyolcvanéves épület eredetileg iskolaként épült, majd a nyolcvanas években az akkor már üres épületet megkapták a nyugdíjasok. Az önkormányzat ennek felújítására is nyert pályázatokat, az egyiket a paksi Jövőnk Energiája Alapítványtól 20 millió forint, a másikat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) pályázatból 5,3 millió forint értékben.

A fővállalkozó, a polgármester kérésére, alvállalkozóként helyi romákat is foglalkoztat az iskolai beruházásban. A munkálatoktól függően 10–20 helyi roma is dolgozik az építkezésen. Betonfeltörést végeznek, leszerelik a radiátorokat, betonoznak, az ablakok kiszedésében dolgoznak. Így nem kell elutazniuk más településekre, több hónapra is biztosítva van számukra helyben a munka.