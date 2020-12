Felújítják az idős kalocsai nő tönkrement házát

Két kalocsai kőműves ingyen lehel új életet egy idős, nyugdíjas hölgy tönkrement otthonába.

Marokity Milán és Horváth Milán Sándor teljesen felújítja és berendezi egy rászoruló nyugdíjas nő házát, amelynek belterei és berendezési tárgyai elhanyagoltak, teljes egészében tönkrementek. A szakemberek nemcsak a saját tudásukat és a kőművesmunkákhoz szükséges anyagokat adják ajándékba, de gyűjtést is indítottak a neve és lakhelye elhallgatását kérő nyugdíjas számára. Az akció során pénzt nem fogadnak el, de minden beérkező ajándékról, illetve a ház beltereinek változásairól is fényképes beszámolókat osztanak meg a közösségi médiában.

Egyre több felajánlás érkezik, de még bőven lehet segíteni.

– A burkolat eltávolításával kezdtünk, hogy lássuk, milyen állapotban vannak a falak a konyhában és a fürdőszobában. Már látszik, hogy vakolni, falazni biztosan kell, nem is keveset, bár a két belső szobáig egyelőre nem jutottunk el, mert az előző lakó ott tárolja a holmiját, és tarthatatlan állapotok uralkodnak – vázolta Marokity Milán. – Több helyről is kaptunk felajánlást: vidéken tisztítószereket adnának, Budapestről bútort ajánlottak fel, máshonnan konyhabútort, konyhai felszereléseket, étkészletet, takarókat – sorolta, hozzátéve: nyilván jó időbe telik majd, mire mindent összeszednek, hiszen az adományok szállítását is ők vállalták.

Egyre lelkesebbek a támogatók,

árulták el a szervezők, akik a házból kitermelt építési törmelék és a leselejtezett bútorok elszállítására is kaptak felajánlást. A ház festését egy kecskeméti vállalkozás végzi el, míg a víz- és gázszerelési munkákat egy kalocsai cég vállalta, szintén térítésmentesen.

A kőművesek kihangsúlyozták: nagyon hálásak minden eddigi és még ezután érkező segítségért, de arra kérik az embereket, hogy ne pénzt adjanak (nem is fogadják el), mert nem áll módjukban az ezzel kapcsolatos hivatalos ügyintézéssel foglalkozni. Azt javasolták az adakozóknak, hogy a jótékonykodásra szánt pénzből inkább vásároljanak tartós élelmiszert (főleg tészta, olaj, cukor, só kell), vagy tisztítószereket, illetve olyan háztartási cikkeket, amiknek az idős hölgy a mindennapokban veszi majd hasznát. Felajánlásokat a „Marokity Milán e. v. kőműves” Facebook-oldalon fogadnak, privát üzenetben.