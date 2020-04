Felújítják a Jézus Szíve-templomot Jakabszálláson

Bár a járványveszély miatt kiürültek a templomok, ez nem azt jelenti, hogy megállt az élet az egyházközségekben. Jakabszálláson például gőzerővel dolgoznak a szakemberek a helyi katolikus templom felújításán. A fejlesztésről Szécsényi Attila, plébánost kérdeztük.

A település tizenharmadik plébánosa, Szécsényi Attila atya tavaly augusz­tus óta szolgál Jakabszálláson. A közösségépítés mellett egyik legfontosabb feladatának a templom felújítását tartja. Azt vallja, sokat elárul egy egyházközségről az, hogy milyen körülmények között tartják a szentmiséket. A lelki feltöltődést a rendezett, szép templom is segíti.

Így elsőként a 76 éves épület belső felújításával kezdődtek a munkálatok. Szécsényi Attila atya elmondta, az egyházközség költségvetéséből és a hívek adományaiból hétmillió forintot tudnak fordítani a fejlesztésekre. Megemlítette azt is, hogy a tavaly ünnepelt 75. templomszentelési és egyházközségük fennállásának 100. évfordulója alkalmából emlékbort palackoztak, melyet mindenki ajándékba kapott, aki támogatta a felújítást.

Az összegyűlt keretből felújították a már elavult elektromos hálózatot, a régi neoncsöves világítás helyett korszerű, az épülethez illő lámpákat szerelnek fel, a szentélyben új oltárt alakítottak ki, a régi szőnyegeket és a belső ajtókat is lecserélik, illetve a főbejárat is megújult. Az ablakokat is körbeszigetelték, mivel nagyobb esőzéseknél rendszeres volt a beázás – sorolta a plébános. Azt is elmondta, ahogy a hívek kérésére külön gyóntatóhelyiséget alakítottak ki. Hangsúlyozta, a templom újonnan történő festését alapvetően a nemrég elkészült színes üvegablakok és a templom műkő berendezési tárgyai határozzák meg. Úgy választották ki a színeket, hogy a melegebb tónusú árnyalatok érvényesüljenek a templomban, hogy azok meghittséget, a téli időszakban pedig egy kicsivel több melegséget árasszanak. A munkálatok előreláthatólag május közepéig tartanak majd, a templomszentelés várhatóan július 12-én, érseki szentmise keretében lesz.