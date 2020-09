Felújítják a halasi szennyvízátemelő rendszert

Elavult és rendszeresen meghibásodott a Szegedi úton, a börtönnel szemben lévő szennyvízátemelő rendszer. A kiskunhalasi önkormányzat most tízmillió forintból újíttatja fel a szennyvízátemelőt és a hozzá tartozó vezetékhálózatot, ami azért is indokolttá vált, mert a börtön udvarán megépült mobil járványkórházat bármikor beüzemelhetik a fokozódó járványhelyzet miatt, amely szintén erre a rendszerre csatlakozik rá.

A sopronkőhidai börtön nevével feliratozott, a raboknak rendszeresített ing, női alsóneműk, kávéfőző-alkatrész, csak néhány azok közül a tárgyak közül, ami előkerült a szennyvízátemelőből az elmúlt időszakban. A halasi önkormányzat tulajdonában lévő szennyvízátemelő rendszert még évtizedekkel ezelőtt a volt Gábor Áron tüzérlaktanyára és a mellette lévő egykori orosz laktanyára méretezve építették ki. A laktanyák bezárása után a szennyvízátemelő használaton kívül volt, a rendszert 2015-ben a migrációs válság idején, amikor menekülttábor és idegenrendészeti központ épült a laktanya területén, újra üzembe helyezték, azonban annyira elavult és tönkrement, hogy mostanra halaszthatatlan volt a teljes körű felújítása – mondta el a helyszínen Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere.

Az önkormányzat saját forrásból, bruttó tízmillió forintból újíttatja fel a szennyvízátemelőt és a hozzá tartozó vezetékrendszert. A felújítási munkálatokat a szennyvízhálózatot üzemeltető Kiskunvíz Kft. szakemberei végzik. Mátyus Zoltán ügyvezető igazgató elmondta, hogy a szennyvízátemelő teljes gépészeti felújítása megtörténik, új, nagy teljesítményű szivattyúkat szerelnek be, a rendszerhez tartozó vezetékhálózatot is újakra cserélik, valamint új, modern vezérlőrendszert építenek be a börtönből érkező, közel ezer ember szennyvizét elvezető rendszerbe. A felújítási munkálatokkal várhatóan a jövő hét közepére készülnek el.

A börtön területén is hamarosan új szűrőrendszert építenek a szennyvízelvezető hálózatba, valamint fejlesztések is lesznek, hogy ki tudják szűrni a szennyvízből az oda nem való nagyobb tárgyakat és biztonsággal tudják üzemeltetni a szennyvízelvezető rendszert.