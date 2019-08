Féltik a gyerekeiket a zrínyis szülők, tüntettek a főtéren

Megvárjuk a tragédiát? Féltem a gyerekem életét! Ki vállalja a felelősséget? – ilyen transzparensekkel tüntettek szombat délután a zrínyis szülők a kecskeméti Városháza előtt, majd átsétáltak az iskolához.

Körülbelül hetvenen-nyolcvanan gyűltek össze a szombat 2 órára meghirdetett tüntetésre a főtéren, a városháza előtt. A megmozdulást figyelemfelhívó szándékkal szervezték a Zrínyi Ilona Általános Iskolába járó gyerekek szülei számára, így kívánván nyomatékosítani: szeretnék, ha nem halogatnák tovább az intézmény felújítását, mert szerintük egyre veszélyesebb lesz az épület. Több szülő gyermekével érkezett, a pártsemlegesnek hirdetett esemény résztvevői között ott volt a Szövetség a Hírös Városért Egyesület több jelöltje is, így Király József, Gulyás Zoltán és Szőkéné Kopping Rita is.

Megoldást várunk! A jövő itt dől el/össze! Féltem a gyerekem életét! Hol a Zrínyi hírneve? Ön dolgozna ilyen helyen? Megvárjuk a tragédiát? Ki vállalja a felelősséget? Összeomlik a Zrínyi! – ilyen feliratú transzparenseket mutattak fel az összegyűlt szülők. Röviden beszélt Nagy Judit, az az édesanya is, akinek az iskola lehangoló állapotáról szóló posztja augusztus közepén futótűzként terjedt el a közösségi oldalon, és a felháborodás nyomán elindult a tüntetés szervezése is.

– Elkeserítő, hogy évek óta csak az ígérgetéseket kapjuk, és nem történt semmi, miközben úgy gondolom, balesetveszélyes az iskola – mondta az édesanya. Kérdésünkre kijelentette: három éve, amikor beíratta kisfiát, azt ígérték, a következő évben felújítják az épületet, azóta is várják. Az édesanya eddig is “gyomorideggel” vitte kisfiát a Zrínyibe minden reggel, főleg a vakolatomlások és az udvar egyenetlen burkolata miatt félti. A tankerület által ígért vizsgálatok eredményét várja.

– Mindenképp megnyugtatóbb lesz, ha megállapítják, hogy nem balesetveszélyes az épület, de akkor is haladéktalan felújításra szorul – mondta.

Király József – aki az MSZP önkormányzati képviselője és a városrendezési és városüzemeltetési bizottság elnöke is – ugyancsak szót kért. Ő arról beszélt, hogy régóta nincs gazdája az épületnek, nem volt rendesen karbantartva, így szinte természetes, hogy ennyire leromlott az állapota, pedig “már 2007-ben jelezte a városvezetés, hogy valamit kell csinálni vele”.

Szerinte ha már az állam elvette az iskolák fenntartását, vagyonkezelését az önkormányzatoktól, és működtetésükre szolidaritási hozzájárulást is kell fizetniük a városoknak (Kecskemétnek közel 1 milliárd forintot), akkor legalább ne “adóztassák” duplán az önkormányzatokat azzal, hogy még az pályázatok önerejét is állniuk kell, mert így nem marad pénz például az utakra.

– Hiába hoznak akármilyen dokumentumokat, kíváncsi vagyok, melyik kormányhivatalhoz beosztott munkatárs meri majd azt leírni, hogy nem alkalmas arra az iskola, hogy oda a gyerekek bemenjenek. Azonnali beavatkozásra van szükség – folytatta Király, aki azt is elmondta: örül neki, hogy “a szülők felismerték: másképp nem fog menni, csak ha hallatják a hangjukat”. Szerinte Kecskemét két országgyűlési képviselőjének és a polgármesternek is meg kell kérnie a kormányt, “hogy ezt a felújítást ne a mi nyakunkba varrja”.

– Itt az ellenzék az elejétől fogva tiltakozott az ellen, hogy az iskoláinkat elvegyék, és pontosan ezt mondtuk, hogy nem lesz gazdája az iskoláknak. Ez be is bizonyosodott. Nagyon sajnálom, és kicsit a felelősséget is magamra veszem azzal, hogy én itt vagyok önök között, nem bújok el – fejezte be Király József.

Ezután felvetődött, hogy a tüntetők vonuljanak át az iskolához. Volt, aki mondta, nem szabad, mert a rendőrség csak a főtérre adott engedélyt, de ekkor megbeszélték, hogy a tüntetésnek igazából vége, és csak közös séta lesz. Majd a résztvevők az iskola előtt megtapsolták magukat, és ezzel vége lett a békés demonstrációnak.