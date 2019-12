Felsőlajoson mintegy hatvan polgárőr vigyázza a rendet

Képviselő-testületi üléssel egybekötött közmeghallgatást tartott a felsőlajosi önkormányzat. A polgármester és a Lajosmizsei Rendőrőrs parancsnoka egyaránt a helyi polgárőrség tevékenységét méltatta. A település egyetlen problémáját a főút mellett tevékenykedő hölgyek jelentik.

A képviselő-testületi üléssel egybekötött közmeghallgatás elején Juhász Gyula, polgármester beszámolt Felsőlajos településvezetésének idei tevékenységéről, a lezajlott fejlesztésekről és beruházásokról, a község költségvetési helyzetéről, valamint a jövő évre vonatkozó elképzelésekről kedden a falu­házban.

– Önkormányzatunk 253,6 millió forintból gazdálkodott ebben az évben. A faluházra 35 millió, az iskolára 40,5 millió, útfelújításra és gépbeszerzésre 8 millió, az óvodaudvar fejlesztésének támogatására 9,4 millió forintot fordítottunk – fejtette ki, majd a közeljövőben tervezett beruházásokat ismertette a lakossággal.

– A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében az óvoda fejlesztését szeretnénk megvalósítani, mely az öltözők és a vizesblokkok felújítását, valamint az oldaludvar játékainak beszerzését foglalja magában. Pályázatot nyújtottunk be továbbá egy 14 gyermek befogadására alkalmas bölcsőde létesítésére, melynek elbírálása folyamatban van. Szeretnénk továbbá a könyvtárat áthelyezni a faluház épületébe, emellett egy közösségi tér kialakítását – mondta, majd hozzátette: a járdaépítések a következő évben is folytatódnak majd, amellett jövőre, reményei szerint, be tudják majd nyújtani a pályázatot a csatornahálózat kiépítésére vonatkozóan, valamint a tervek között szerepel az iskolakonyha felújítása is.

A beszámolót követő közmeghallgatás a köszönet és hála jegyében zajlott. Szarkáné Jurászik Zita, a lajosmizsei Meserét Óvoda felsőlajosi tagintézményének vezetője, valamint Ferenczyné Bíró Katalin, a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola felsőlajosi tagintézményének vezetője egyaránt köszönetét fejezte ki, amiért az önkormányzat szívén viseli intézményeik sorsát, időről időre segítséget és támogatást biztosít számukra. Egy nyugdíjas hölgy pedig az önkormányzat által évente megrendezett Idősek Napja rendezvény felett érzett hálájának adott hangot.

A polgármester a polgárőrség tagjainak mondott köszönetet, akiknek kiemelkedő közösségi tevékenységét a Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny keretében a Magyar Turisztikai Szövetség oklevéllel méltatta idén. A tavaly januári felmérés alapján 883 fős népességszámmal rendelkező település 61 polgárőrrel büszkélkedhet, akik napról napra önként őrködnek a település rendje és biztonsága felett.

– Az óvoda- és iskola­fel­újítási, valamint a faluház-beruházásnál például vállalták polgárőreink a munkaterületek őrzését, aminek révén 6-7 millió forintot tudtunk megtakarítani – mondta a polgármester.

Ezt követően Juhász Gyula a lakosság segítségét kérte az ingatlanjaik előtti területek gondozásában a helyi közmunkások csökkenő számára hivatkozva.

Kérik a lakosok segítségét is

A közmeghallgatáson szót kért Nyári Zsolt címzetes rendőr őrnagy, a Felsőlajoson illetékes Lajosmizsei Rendőr­őrs vezetője is, aki felszólalásában a polgármesterhez csatlakozva a helyi polgárőrség tevékenységét méltatta.

– Nagyon fontos a polgárőrök munkája, köszönjük szépen. Igazából nekik köszönhető, hogy Felsőlajos ilyen jó bűnügyi statisztikával rendelkezik, ami szinte nincs is – mondta, majd hozzátette: az egyetlen probléma az 5-ös utat érinti, mellyel kapcsolatban keresi a megoldást a hatóság. A polgármester a főút melletti prostitúció megszüntetésében a lakosság segítségét kérte: buzdította a megjelenteket, hogyha látják a kuncsaftokat kereső hölgyeket, tárcsázzák a rendőrség telefonszámát.