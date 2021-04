Felidézzük II. Erzsébet és Fülöp herceg kecskeméti és bugaci látogatását

Pénteken kora délután jelentette be a Buckingham-palota, hogy 99 éves korában elhunyt Fülöp herceg, II. Erzsébet brit királynő férje, „ereje és támasza„. A szomorú hír apropóján felidézzük a királyi pár 1993-as látogatását Kecskeméten és Bugacon.

Isten hozta Felségedet Kecskeméten! – írta 25 évvel ezelőtt, 1993. május 6-án címlapján a Petőfi Népe, üdvözölve II. Erzsébet brit királynőt, aki a magyarországi látogatása alkalmából ellátogatott Kecskemétre és Bugacra is. Természetesen vele tartott férje, Fülöp herceg is. Sőt, tulajdonképpen neki köszönhető, hogy éppen a hírös várost választotta úticéljuknak Budapest mellett, hiszen Fülöp herceg járt már itt 1978-ban is, s olyan kellemesen érezte magát, hogy feleségének is meg akarta mutatni ezt a vidéket.

1993. május 4-én, kedden érkeztek Budapestre, ahol az akkori köztársasági elnök, Göncz Árpád fogadta az Országház elé begördülő királyi pár Rolls-Royce-szát. Budapesti fogadtatásuk után, május 6-án Kecskemétre érkezett II. Erzsébet és férje. A királynő előtt tisztelegve a Petőfi Népe aznapi száma címlapján köszöntötte az uralkodót.

Vendégvárás Kecskeméten

A látogatást megelőző előkészületekről a következőképp számolt be a Petőfi Népe az 1993. május 5-ei számában: „Ha kedves vendéget várunk, még a későbbre tervezett takarításokat is úgy időzítjük, hogy tiszta legyen környezetünk a vendég érkezésére. Tulajdonképpen ez történik napok óta Kecskeméten is. Kőművesek, festők, mázolok, útjavítók serénykednek a főtéren. Kezük nyomán szépül a városközpont, amit jó érzéssel veszünk tudomásul. Még az idősebb bennszülötteknek sem tűnt fel eddig, hogy a városháza előtti Kossuth tér lámpaoszlopain is Kecskemét címere látható. Most viszont, a kora nyári napsütésben, ragyognak az arany színűre mázolt kecskefigurák az oszlopokon. Jó érzéssel örülhetünk annak, hogy ez a város nemcsak hírős, hanem szép is.”

A Kodály iskola leánykara köszöntötte a királynőt

II. Erzsébet május 6-án, valamivel 11 óra után érkezett kecskeméti látogatásának első színhelyére, a Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Gimnázium patinás épületéhez. A királyi vendéget a bejáratnál az intézmény leánykarának éneke, és több ezer ember éljenzése köszöntötte, majd Merász József kecskeméti polgármester kíséretével megtekintették a főtér impozáns épületeit.

Az anglikán egyház feje a Nagytemplomban

II. Erzsébetet és kíséretét a hangulatos főtéri séta után a Nagytemplom bejáratánál fogadták a különböző felekezetek, a római katolikus, a református, az evangélikus, az ortodox és a zsidó egyházak városi vezetői. A bemutatkozás után a királynő részt vett azon a rövid imán, amit a templomban Fejes László apátplébános mondott.

Ajándék a királynőnek

Kecskemét város díszkulcsát kapta ajándékul a királynő a várostól, melyet Merász József polgármester adott át. A húsz centiméter hosszú, aranyozott, vésett aljú rekeszzománc jelképes városkulcsot Túri Endre festőművész és ifjabb Nagy Ferenc iparművész tervezte. A kulcsot növényi omamensek, azsúrzománc tulipánmotívum és Kecskemét címere díszítette, és aranyozott díszdobozban adták át a királynőnek.

Fogadás a városházán

A déli harangszó elhangzása után néhány perccel vonult be Erzsébet királynő és Fülöp herceg Merász József polgármester kíséretében a kecskeméti városháza dísztermébe, ahol közel százötvenen tapssal üdvözölték a felséges párt. A fogadáson részt vettek a város elöljárói, a helyi országgyűlési képviselők, a közintézmények, s cégek vezetői, Bács-Kiskun megyei települések, s más városok polgármesterei is. A díszpulpitus jobb oldali székén a királynő, a bal oldalin a férje, középsőn a polgármester foglalt helyet. Majd Merász József rövid beszédében köszöntötte az uralkodópárt. A polgármestert követően Erzsébet királynő üdvözölte a kecskemétieket, amely után őfelsége és férje az alábbiakat írta a város díszkönyvébe: „Őfelsége, II. Erzsébet királynő és Őfensége, Fülöp herceg, Edinburgh hercege látogatásának alkalmából Kecskemét városának 1993. május 6-án.”.

Vidám kirándulás a pusztán

A városházi ünnepséget követően indult Bugacra a királyi pár és a kíséret, s innentől Bács-Kiskun megye vette át a vendéglátó házigazda szerepét. A mintegy 30 kilométeres úton végig ünneplő emberek integettek. A brit uralkodót Bugacon, a csárda bejáratánál tekerőlantos muzsikaszóval, túrós és tepertős pogácsával és egyebek között barackpálinkával várták. A királynő megtekintette a Kalocsai Néptáncegyüttes folklórműsorát, majd hintóra ülve a piknik helyére, egy közeli tanyára utazott. A Bugaci csárda citerazenekarának műsorával kísért pusztai programmal a brit királyi pár Duna-Tisza közi látogatása véget ért, a királynő és kísérete visszautazott a fővárosba.

Fülöp herceg vágya teljesült

Hány magyar város versengett azért, hogy a brit uralkodópár őket tisztelje meg látogatásával. II. Erzsébet és férje, Fülöp herceg azonban Kecskemétet választotta, s ragaszkodtak ehhez a városhoz. Vajon miért? Milyen titka lehet a puszták metropoliszának? Vagy milyen titka van a királyi párnak? – találgatta a Petőfi Népe. Nos, Fülöp herceg nem rejtette véka alá, hogy ő szeretett volna Kecskemétre jönni, hiszen járt már itt 1978-ban, s olyan kellemesen érezte magát, hogy feleségének is meg akarta mutatni ezt a vidéket.

A királyi látogatás kulisszatitkai

Bács-Kiskun megyében 131 ezer 700 métert tett meg a II. Erzsébet brit királynőt szállító Rolls-Royce. A megyehatártól Bugacpusztáig és vissza 141 ponton álltak rendőrök az út mellett, de nem csak ezt tette az eddigi legnagyobb kihívássá a főkapitányságnak a látogatás biztosítását. Már a látogatás előtt hetekkel 392 rendőr precízen összehangolt munkával tervezte meg az összes apró részletet, hogy a királyi pár érkezésekor minden a legnagyobb rendben menjen.

Zászlók a külügytől

Kétezer zászlóval üdvözölték a kecskemétiek a főtéren sétáló királynőt. A zászlók fele brit, másik fele magyar színű volt, melyeket a Külügyminisztériumból küldtek a hírős városba.

Orvosi készültség a honvédkórházban és a ROVKI-ban

Teljes szakmai, technikai és műszaki felszereltségével II. Erzsébet királynő és kísérete rendelkezésére állt mindkét kecskeméti katonaegészségügyi intézmény. A kecskeméti és bugaci látogatás időtartamára, mindaddig, míg a királynő és kísérete el nem hagyta Kecskemét környékét, a Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézet és a honvédkórház is kiemelt ügyeletet tartott, ám szerencsére semmi rendkívüli nem történt, senki sem szorult orvosi ellátásra a királyi látogatók és kíséretük tagjai közül. A királynőt egyébként saját orvosai is kísérték, akik II. Erzsébet közelében voltak mindvégig.