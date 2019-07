Felfrissülést ígérnek megyénk strandjai a forró nyári napokon – 2. rész

A belföldön nyaraló magyarok körében továbbra is a Balaton a legnépszerűbb, egyre többen vannak azonban, akik a lakóhelyükhöz közelebb eső szabadvízi strandokat keresik fel. Kétrészes összeállításunkban bemutatjuk Bács-­Kiskun megye legnépszerűbb élővízi strandjait.

Tisza-part

A Tisza partján több helyen is van szabadstrand, ráadásul ezek mindegyike homokos, szinte tengerparti hatást keltő partszakasz. Ilyen a tiszakécskei szabadstrand is, amit nagyon kedvelnek a helyiek és a Kécskére látogatók. A kellemes környezet, a tiszta víz, a homokos part nagyon vonzó a kisgyermekes családok számára, sokan járnak át Kecskemétről, Nagykőrösről és Ceglédről is. Sok a törzsvendég, akiknek nyaralójuk is van a tiszakécskei üdülőövezetben. Hétvégéken több ezren látogatják a strandot, a part ilyenkor zsúfolásig megtelik. A nyári szezonokban érdekes programokkal, így például homokvárépítő bajnoksággal készülnek a szervezők.

– A szabadstrandon szabadnak érzem magam – nyilatkozta lapunknak Rusvai Pál, aki mindenkinek bátran ajánlja a kécskei szabadstrandot. Mint mondta, a fokozatosan mélyülő vízű strand több száz méter hosszan nyúlik el, a strandolók biztonságát pedig úszómesterek vigyázzák. Rusvai Pál azt is elmondta, kisgyermekkora óta jár ki a Tisza partjára. Amíg testnevelő tanárként dolgozott a diákjait is rendszeresen kihozta a strandra, sőt még vízitúrákat is szervezett. Mint mondta, nagyon jó a folyó vízminősége, amit rendszeresen ellenőriznek a szakhatóságok. Az infrastruktúrát is folyamatosan fejleszti az önkormányzat. Nemrég készült el a kécskei csónakház, új öltözőket építettek a parton, de van tusoló, mosdó, strandröplabda-pályája és nagy a választék a büfékben is. Rusvai Pál szerint jó lenne, ha ismét lenne lehetőség sétahajózásra, ugyanakkor nagy szükség lenne a parton egy kiépített kempingre is.

A megkérdezett vendégek szerint az árak is elfogadhatóak. Egy korsó sör 500 forintért kapható, egy hamburgerért 700 forintot, egy adag sült krumpliért 350 forintot kérnek, ha valaki hekket enne, annak 1250 forintot kell fizetnie egy darabért. A fagylaltot gombóconként 250 forintot kérnek, egy cső főtt kukorica 300 forintba kerül.

Tőserdő

A Holt-Tisza parti szabadstrand ma már nem olyan népszerű mint korábban, inkább kirándulóhelyként ismert. A vizet ugyanis benőtte a növényzet, ezért nem alkalmas fürdésre, de csónakázásra kiváló. A parton van is egy csónakkölcsönző, így a vizet bejárva ismerhetjük meg a környék gazdag élővilágát. A rendezett parkban játszótér, kilátó és büfék is várják az odalátogató vendégeket.

Szelidi-tó

Nem volt éppen strandidő ottjártunkkor, de a kígyót formáló Szelidi-tó partján málladozó homokvárak bizonyították, hogy néhány nappal korábban gyerekekkel is benépesült a tópart. A belépőjegyek amúgy olcsónak mondhatók: egy felnőttnek teljes napra 800, míg egy gyermeknek 500 forint. A helyi önkormányzat által fenntartott strandfürdő péntektől-vasárnapig reggel 8-tól este 7 óráig tart nyitva, a hét többi napján 9-től 18 óráig. A belépőjegyek – melyek árából a 20 fő fölötti csoportok kedvezményt is kapnak – 16 óra után, 200-200 forinttal olcsóbban válthatók minden nap.

Visszatérve a tóparti sétányra megállapítható, hogy egyre több a fejlesztés és egy remek játszótér is várja a legkisebbeket. A régi óriáscsúszda viszont továbbra is sorsára hagyottan áll, és az állapota ránézésre elég reménytelennek tűnik. Helyette azonban más vízi élményeket lehet vásárolni. A félórányi csúszkálásért-mászkálásért az úszószigeteken 1500 forintot kell leróni. Egy órára a duplája a tarifa, viszont ötezerért egész nap használhatók. Az úszómellény használata kötelező, de azt adnak.

Vendéglátóhelyek szép számmal sorjáznak a tó közelében és nagyjából hasonló árakon kapható szinte minden. Egy korsó, hazai csapolt sörért átlagosan 450-500 forintot kérnek, míg annak a fél literes üveges/dobozos változata, általában száz forinttal olcsóbb. A borok decije 250 forint körül mozog, míg egy fél literes ásványvíz 280-350 forint.

A tó melletti Szittyótér is kultikus hellyé vált – esős időben pedig menedékhellyé –, de Szőnyi Ferenc árus, a tér közepén árválkodó, főtt kukoricás szerkezete arról árulkodott, hogy még nem dübörög a főszezon Szeliden.

Ha valaki Patajon jár, és ha szereti, nem hagyhatja ki a híres pacalpörköltet. Egy kiadós adag – köret nélkül –, 1700 forint körüli áron már bekebelezhető, de a birka- és marhapörkölt is nagyjából ilyen áron kapható. Ennyiért mérik a pontyból készült halászlét is, míg egy palacsintáért 220 forint körüli összeget kérnek darabonként, de ha egy kis fagyival és egyéb nyalánkságokkal is „megbolondítják” közelíthet a 800 forinthoz egy porció.

A helybéliek és az idegenek örömére az üdülőfalu területén megújult a főút és a tóhoz felújított kerékpárút vezet Dunapatajról. Ha az idő fürdőzésre végképp nem alkalmas, akkor egy kiadós sétát lehet tenni a Kékmoszat tanösvényen, ami a tó keletkezését és élővilágát is bemutatja. A túra 2,4 km-es és ingyenes.

A Sugóban nem lehet fürdeni Július 23-án tette közzé Baja város önkormányzata lakossági tájékoztatóját a Sugovica szabadstrand üzemetetésének szüneteltetéséről. Dr. Schadt Melinda aljegyző a vízállásra való hivatkozással indokolta a döntést. A vízügyi igazgatóság előrejelzése szerint a következő napokban sem várható vízutánpótlás a Dunán, sőt újabb apadást jósolnak a szakemberek. Az aljegyző tájékoztatójában úgy fogalmaz: Amennyiben a vízállás lehetővé teszi, a szabadstrand újra megnyitásra kerül.

Hozzánk is jönnek, mi is megyünk

2018-ban a külföldiek részéről 57,7 millió beutazás történt az országba. A vendégek összesen 130,1 millió napot töltöttek Magyarországon. Ez idő alatt 2067 milliárd forintot költöttek el. Tavaly a magyar lakosság 888 milliárd forintot költött el külföldön, 8,7 százalékkal többet, mint 2017-ben. A teljes összeg felét szabadidős célú utazásokon fizették ki, aminek túlnyomó többsége többnapos utazásokhoz kapcsolódott. A lakosság 23 millió alkalommal, az előző évihez képest 12 százalékkal többször utazott külföldre. Az elmúlt öt évben gyorsuló ütemben nőtt a kiutazások száma. Ezzel párhuzamosan az eltöltött idő is rekordmértékben (8,7 százalékkal), 62 millió napra bővült, tudható meg a KSH legfrissebb adataiból.

Ötszázezer ember fér be a fürdőkbe

A Bács-Kiskun megyei fürdők egyszerre 52 ezer embert tudnak befogadni. Az országos szám 860 ezer. Azaz ha ekkora létszám jelenik meg egy hétvégi meleg napon a megyei vagy az országos strandokon, uszodákban, akkor ki lehet tenni a megtelt táblát. Bács-Kiskun fürdői közül egy-egy fürdőt több kategóriában is jegyeznek. Ezek között van 6 gyógy-, 12 termál-, 9 élményfürdő 15 strand, 5 uszoda, 6 tanuszoda, írta a Központi Statisztikai Hivatal.

