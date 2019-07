Felfrissülést ígérnek megyénk strandjai a forró nyári napokon – 1. rész

Bács-Kiskunban a népszerű fürdőhelyek közé tartozik a kunfehértói Tófürdő, ahol az önkormányzat az elmúlt években komoly infrastrukturális fejlesztéseket hajtott végre. A vízállás nem túl magas, ugyanakkor a víz minősége kiváló, épült műfüves focipálya, bővítették a kempingben a faházak számát, korszerűsítették a kiszolgálóhelyiségeket és a korábbiaknál érdekesebb és színesebb fesztiválprogramokat szerveznek, valamint vízi csúszda és az idei szezontól homokos plázs is várja a fürdőzőket. A nyitvatartási idő alatt képzett vízimentő-szolgálat is működik.

Fehértói körsétánkon megnéztük, hogy egy négyfős család mennyiből tud kihozni egy napot a belépőjegyekkel együtt. Gyors számolásunk eredménye, hogy körülbelül 10–15 ezer forintból meg lehet úszni egy napot, ami viszonylag családbarát árfekvésnek mondható. Egy sima lángos feltéttel 750 forint, a kenyérlángos 1000 forint, a hekk kilója 4200 forint, fél liter ásványvíz vagy üdítő 3-400 forintért kapható, míg a kézműves sör korsónként szintén 300–400 forintba kerül. A tófürdő területén étterem nincs, viszont tucatnyi büfében és kisebb boltban lehet vásárolni.

Külön gyermekmedence nincs, viszont a parton alig féllábszárig ér a víz, és néhány méterrel beljebb is csak derékig lehet elmerülni a habokban. A gyerekek anyával és apával akár közösen is tudnak csobbanni a vízi csúszdán, amit nem kell külön fizetni, a belépőjegy árában benne van. Vízibicikli óránként 1500 forintért bérelhető, a napközben szervezett családi programok, kézműves-foglalkozások, gyermekműsorok viszont ingyen látogathatók, az esti fesztiválkoncertekre azonban már külön belépőt kell váltani.

Ha valaki több napra szeretne menni és a tófürdő melletti üdülőfaluban bérelne hétvégi házat, arról minden esetben a bérleményt kiadókkal kell megegyeznie. Arról nincs kimutatás, hogy mennyiért bérelhetők szobák és üdülők. Az önkormányzat tervezi, hogy készít egy ilyen tájékoztató jellegű információs oldalt, ehhez azonban az üdülőtulajdonosok közreműködésére is szükség volna.

A halasi Sóstón jelenleg csakis saját felelősségre mehetnek a fürdőzők a vízbe, semmilyen kiszolgálóhelyiség nem működik. A tóparton hamarosan több tízmillió forintos beruházások kezdődnek, a régi épületek nagy részét elbontják, új kiszolgálóépületeket épített az önkormányzat és szabadtéri színpad is épül, ahol később kulturális és más koncertprogramokat tartanak majd.

Akasztón a Halascsárda tórendszere mellett egy kellemes, tiszta vizű strandolótavat alakítottak ki évekkel ezelőtt. Ha a család egy része nem akar a pecabot mellett ülni egész nap, akkor lehetősége van arra, hogy megmártózzék a strandon. A belépődíj felnőttek számára 450 forint, a gyerekeknek 230 forint. Ha a pezsgőfürdőt is használni szeretnék, akkor a belépő ára 1100, illetve 550 forintra változik. A parton lévő büfé nem drága, a félliteres üdítők a kólától a limonádéig egységesen 390 forintba kerülnek. A félliteres ásványvíz 290, egy liter szóda 300 forintba kerül. A palacsinta adagja 600 forintért, a sült virsli 780-ért, míg a sült krumpli 600 forintért kapható. Egy korsó sör 480 forint. Egy négytagú család belépődíja pezsgőfürdő nélkül 1360 forint. Ha palacsintáznak, megisznak hat üdítőt és két sört, az 7000 forintba kerül. Ebédelni pedig a csárdában lehet, egy kétszemélyes tál ára, amelyből a gyerekek is jóllaknak, szintén 7000 forint körül alakul.

A Vadkerti-tó 70 hektáros vízfelületével szolgálja az üdülők, horgászok és vízi sportok kedvelőinek kényelmét. A tó melletti üdülőfaluban több ezren is pihenhetnek. Egy szezonban – amely az iskolai évzárótól többnyire augusztus 20-ig tart – általában 80–90 ezren látogatják a tó strandját. A tó mellett hat hektáron 600 méter hosszúságban terül el a strand, amely szomszédságában négyhektáros kemping várja a vendégeket. A felnőttstrandbelépő 800, a gyerekjegy 500 forint. Azaz 2600 forintból egy négytagú család bent van a strandon. Egy korsó sör 400 forintba, a fél liter üdítő szintén 400 forintba, a hamburger 700 forintba, 10 dekagramm hekk 400 forintba kerül. Ha egy négytagú család kempingezik, akkor adóval együtt 5100 forintért sátorozhat egy éjszakát. Azaz hétfőtől vasárnapig 30 600 forintot kell fizetni. A strandon egy napi csúszdabérlet 1500 forintba, egyórás SUP (surf) -bérlet 2000 forintba, egy óra kenubérlet 1000 forintba, egy óra vízibicikli 2000 forintba, a kajakbérlés egy órára 800 forintba, a wibit ugrálóban (légvársziget) egy óra ugrálás 1800 forintba kerül.

Jelentős összeget költ az önkormányzat fejlesztésre

Ha jó az idő és jó a szervezés, azaz megfelelőek a programok, akkor akár 130 ezer ember is pihenhetne a Vadkerti-­tó mellett. Ennek a feltétele az, hogy a szezont május közepétől októberig, az indián nyár végéig kiszélesítsék. Ehhez a Vadkerti-tó strandját és a kempinget tovább kell modernizálni. A tó környékére, az önkormányzat elképzelései szerint több pályázat keretében, mintegy egymilliárd forintot költenek az évek során. Ahhoz, hogy növekedjen a soltvadkerti és a környékbeli turizmus, olyan térségbeli összefogásra is szükség van, amelynek eredményeként többnapnyi programot lehet kiajánlani a turistáknak. Az Akasztót, Kiskőrösön át Vadkertet, illetve Kecelt, Bócsát és Kiskunhalast is érintő kerékpárút-­hálózat jó lehetőséget nyújt arra, hogy kerékpáros turisták keressék fel a környéket. Kiskunhalason a termálfürdő és a múzeum, Kiskőrösön nyári rendezvények, múzeumok, a gyógyfürdő, Kecelen a haditechnikai kiállítás, Bócsa környékén a lovasturizmus, Bugacon a Kurultáj program, Akasztón a halastavak, Vadkerten az ország egyik legjobb cukrászdája és a helyi borászatok nyújtanak gasztronómiai élményt, amely mellé jól párosíthatók a bor- és a sörfesztiválok.