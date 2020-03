Félegyházi diáklány lett az ország legjobb pékje

A pék és édesipari termékgyártó szakma legjobbjai mérték össze tudásukat Kiskunfélegyházán szerdán és csütörtökön. Az ország legjobb pékje egy félegyházi diáklány lett.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felkérésére a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium a P&P Pékáru Kft.-vel együttműködve szervezte meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt, melynek ünnepélyes eredményhirdetését pénteken a városháza dísztermében tartották. Az országos megmérettetésre harmincnégy diák – húsz pék és tizennégy édesipari termékgyártó – jutott be. A házigazda kiskunfélegyházi intézmény mellett Nagykőrösről, Salgótarjánból, Debrecenből, Budapestről, Pápáról, Székesfehérvárról, Szombathelyről, Szegedről, Békéscsabáról, Nagykanizsáról, Tatáról, Hatvanból, Szolnokról és Törökszentmiklósról érkeztek diákok a félegyházi versenyre.

Nardai Anita, a pék versenybizottság és Kurucz Tamás az édesipari termékgyártó versenybizottság elnökei elismerően szóltak a diákok teljesítményéről, a felkészítő pedagógusok munkájáról és a szervező iskola profizmusáról, hiszen zökkenőmentesen zajlott le az országos megmérettetés.

A pék versenyzők közül első helyezett lett Árvai Brigitta, a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium diákja, aki a legjobb mézeskalácskészítés gyakorlatáért járó különdíjat, a legjobb Bács-Kiskun megyei versenyző különdíját és a legjobb gyakorlati versenyző különdíját is elnyerte. Második lett Tóth Diána, aki szintén a kiskunfélegyházi Mezgé diákja és legjobb írásbeli teljesítményéért különdíjat is kapott. Harmadik helyezett lett Szabó Tímea a budapesti Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakgimnázium tanulója, aki a legjobb sütőipari termékkészítés gyakorlatáért járó különdíjat vehette át.

Az édesipari termékgyártó tanulók közül első helyen végzett Erős Nikolett, aki a budapesti Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakgimnázium diákja. A legjobb írásbeli feleletével különdíjat is nyert. Második helyezett lett Váczi Viktor, a kaposvári Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium tanulója, aki a legjobb gyakorlati versenyzőnek járó különdíjat is átvehette. Harmadik pedig Bukszár Richárd Zsolt lett, a budapesti Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakgimnázium diákja, aki a legjobb szóbeli feleletért járó különdíjat is elnyerte.