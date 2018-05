Félegyházán járt az Európát körbeevező Végvári Tamás

Képzeletben kajakba ültek a Földrajzi Szabadegyetem résztvevői és Végvári Tamás úti beszámolója révén Európa csodálatos vízi világát ismer­hették meg a napokban. A kajakos 25 ezer kilométe­res expedíciójáról tartott fényképekkel, videók­kal illusztrált előadást a városi könyvtárban.

A Földrajzi Szabadegyetem a Petőfi Sándor Városi Könyvtár egyik legnépszerűbb előadás-sorozata. Bense Zoltán házigazda-földrajztanár meghívására számos „csodabogár” érkezett már a Hattyúházba. Ezúttal a kajakos Végvári Tamás előadása okán telt meg érdeklődőkkel a könyvtár előadóterme.

Végvári Tamás kisgyermekkora óta szerelmese a vizek világának. Korán kezdett kenuzni, majd túrázni. Barátaival együtt szinte minden nyarat a vízen töltöttek, bejárva Magyarország evezhető folyóit. Az egyetemi évek után két barátjával kajakos expedíció­ra indult a norvég fjordok­ba, majd pár hónap múlva Dél-Amerika legdélibb csücskére, a Tűzföldre. Bejárta Európa vadvizeit. Kajakozott a Himalájában. Csapatban elsőként vett részt a rafting-­Európa-bajnokságon – jellemezte röviden a meghívott előadót Bense Zoltán.

Ezt követően Végvári Tamás mesélt arról a kihívásról, amely évek alatt született meg benne. Elhatározta ugyanis, hogy teljesen egyedül, kajakkal járja körül Európát.

Budakalászról indulva, végigevezve a Dunán, a Fekete-, és a Földközi-tengeren, az atlanti partvidék mellett eljutni Norvégia, és egyben Európa legészakibb pontjáig, a Nordkinn-fokig: ez összesen 25 ezer kilométert jelent. Mintha félig körbeevezné a Földet.

Az előadásból kiderült, hogy eddig 152 napot töltött a vízen és 6800 kilométert evezett a Dunán, a Fekete-­tengeren, át a Boszporuszon, a Márvány-­tengeren, átkelve a Dardanellá­kon, az Égei-, Jón- és Tirrén-­tengeren, Szicília, Szardínia, Korzika szigete után visszatért a kontinens partjaihoz, és elérte Marseille-t. Végvári Tamás expedíciója május 15-én indul újra Marseille-ből, hogy meghódítsa Rhone deltáját.

Elmondta, eddig útja során mindenhol barátságosan fogadták. Különösen Török­országban, ahol még a magyar nyelvet is értették. Hangsúlyozta: nem olyan rossz ez a világ, mint ahogy azt sokszor gondoljuk.

A hallgatóság kérdéseire válaszolva elmondta, napelemekkel termel áramot a kapcsolattartáshoz. Azt is megtudtuk, hogy a viharok miatt többször is életveszélybe került a vízen. És olyan is volt, hogy az éhség miatt elájult a kajakban. Csak a szerencsén múlott, hogy nem történt komolyabb baja. Az expedíció alatt nagy kedvence volt a mogyorókrém, a majonéz és a mustár. Végvári Tamás azt is elárulta, olyan is előfordult, hogy a szárazföldön kilométereken át keréken húzta a kajakját, ami Olaszországban annyira megsérült, hogy le kellett cserélnie egy másikra. A hivatalban csak a fényképezőgépében lévő fotókkal tudta igazolni, hogy valóban kajakkal érkezett az országba.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A sikeres út sok mindent megváltoztatott, megerősített bennem. Leginkább azt, hogy gondos tervezéssel, kitartással, megfelelő felkészüléssel a legnehezebb dolgok is megvalósíthatók. És persze azt is, hogy a víz – legyen akár sós, akár édes – a kalandok kimeríthetetlen forrását jelenti – fogalmazott Végvári Tamás, aki kalandjairól könyvet is írt.

Részese lehetett egy sportág hazai meghonosításának

Végvári Tamás előadásában arról is beszámolt, megtiszteltetés volt számára, hogy a Vadvízi Egyesület alapító elnö­keként részese lehetett egy új sportág hazai születésének. Tapasztalatait oktatóként és túravezetőként szeretné továbbadni a fiatalabb gene­rációknak.