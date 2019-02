Félegyháza stabil költségvetése biztos hátteret ad a fejlesztéseknek

Eddig soha nem látott mértékű fejlesztések indulnak idén Kiskunfélegyházán. A város vezetése öt évvel ezelőtt indította el a Félegyháza újjáépül programot, amely idén csúcspontjához érkezik. A fejlesztéseknek biztos hátteret ad a város stabil költségvetése, amelyet a napokban fogadott el a képviselő-testület.

– Ebben az évben tízmilliárd forintból gazdálkodhat Kiskunfélegyháza. Ez az összeg tartalmazza az uniós és saját forrásból megvalósuló fejlesztéseket, az intézmények zavartalan működtetését, valamint a különböző támogatásokat is – nyilatkozta hírportálunknak Csányi József polgármester.

– Kiskunfélegyházának soha nem voltak ilyen lehetőségei, mint most. Idén negyvenöt helyszínen folytatjuk a város megújítását. Negyvenöt közterület kap új köntöst a városban, ezáltal több évtizedes problémákat sikerül orvosolni – tette hozzá a városvezető. Elmondta, a város saját költségvetéséből idén 1,5 milliárd forintot költ fejlesztésekre. Ezenfelül pedig mintegy 5 milliárd forint uniós fejlesztési forrás áll az önkormányzat rendelkezésére. Ebből valósul meg 2 milliárd forint értékben a Zöld város projekt, melynek során a teljes városközpont megújul. Ezzel párhuzamosan a városrészek is fejlődnek, tudatosan kitoljuk a városközpont határait. Célunk, hogy ugyanazt a 21. századhoz méltó, modern környezetet teremtsük meg minden egyes városrészben – hangsúlyozta a polgármester.

– Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy öt évvel ezelőtt, amikor átvettük a város irányítását, akkor 1,2 milliárd forint volt az iparűzésiadó-bevétele a városnak, gazdaságélénkítő törekvéseinknek is köszönhető, hogy ez az összeg tavaly már 1,8 milliárd forintra emelkedett, ami a megyében is kimagasló eredménynek számít. Hangsúlyozni szeretném, hogy ezt az összeget teljes egészében visszaforgatjuk a város fejlesztésére. A város költségvetéséből zavartalanul tudjuk működtetni az intézményeinket és egyre nagyobb összeggel tudjuk támogatni a nem kötelező önkormányzati feladatokat is. Így például a tavalyi évhez képest 5 millió forinttal több támogatást, azaz 18 millió forintot biztosítunk a kórház szakrendeléseinek működtetésére, hogy csökkentsük a várólistákat. Emellett kórházi buszjáratot működtetünk, ezáltal ingyen jutnak el a félegyházi betegek a megyei kórházba. Elindítottuk az orvostanhallgatók és a rezidensek támogatására irányuló pályázatunkat is, azzal a céllal, hogy idekössük a fiatal orvosokat. Továbbra is támogatjuk a felsőoktatási intézménybe járó fiatalokat, a helyi sportegyesületeket, illetve civil szervezeteket. Összességében mintegy 500 millió forintot fordítunk támogatásokra. Egy sikeres uniós pályázatnak köszönhetően pedig idén mintegy 100 millió forintot fordíthatunk a városi rendezvényekre. Ez lehetővé teszi, hogy meghívjunk neves előadókat és ezáltal még színvonalasabb ünnepeket, fesztiválokat rendezhetünk. A váratlan helyzetek megoldására pedig 200 millió forintos általános tartalék áll a város rendelkezésére – részletezte Csányi József.

– Örömteli hír az is, hogy folyamatosan nő a városban a gyermeklétszám, ezért is építettünk új óvodát a Móra utcában, illetve ezért tervezünk új bölcsődét építeni a Móravárosban. Ugyanakkor a város történetének legnagyobb játszótér építési és felújítási programja is elindul idén. Ebben az évben kiemelt figyelmet kapnak a közterületi fejlesztési feladatok: saját erőből bruttó 800 millió forintot fordítunk közterületek, utak, járdák, játszóterek felújítására, bel- és külterületen egyaránt. Bár a fenti felsorolás korántsem teljes, azt hiszem, bátran kimondhatjuk, hogy Félegyháza valóban megújul – összegezte Csányi József.