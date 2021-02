Az idei év terveivel kapcsolatban Félegyháza hátrébb lép, de nem hátrál címmel tett nyilatkozatot közösségi oldalán Csányi József, polgármester hétfőn.

Mint írja, tavaly váratlanul kirobbant egészségügyi és gazdasági válság ellenére, rengeteg munka és áldozat árán Félegyháza talpon maradt. Az elmúlt egy év következményei miatt azonban több mint egymilliárd forint tűnt el a város kasszájából. Ugyanakkor más önkormányzatokhoz hasonlóan Félegyházát is érinti az iparűzési adó megfelezése.

– Ebben az évben két választásunk van: vagy homokba dugjuk a fejünket, leállítjuk a fejlesztéseket, elküldjük az önkormányzat minden tizedik munkavállalóját, vagy részt vállalunk a válságkezelés terhében, megmentjük a munkahelyeket, és azoknál a vállalkozóknál hagyjuk a pénzt, akik most a legnehezebb helyzetbe kerültek.

Felelős városvezetőként, félegyháziként, csak egy döntést tudok hozni: az önkormányzat hátrébb lép egyet a saját alkalmazottai és a város vállalkozói javára

– írja közleményében Csányi József.

Hozzáteszi: 2021-ben mind a 700 önkormányzati dolgozónak megőrzik a munkahelyét és a megszokott színvonalon működtetik a közterületeket, intézményeket, és minden egyéb önkormányzati szolgáltatást. A polgármester szerint a várost a félegyházi emberek szorgos munkája viszi előre, és ha Félegyháza gazdasági élete fejlődik, akkor a város is fejlődik. Ezért is tartja fontosnak, hogy az iparűzési adó fele most a vállalkozásoknál maradjon. Hangsúlyozza: a város inkább lemond a rövid távú előnyeiről, hogy inkább hosszú távon számíthassanak a helyi vállalkozásokra.

Közleményében arra is kitér, hogy a nehézségek ellenére nem áll meg az élet Félegyházán. Minden fillért mérlegelve, de folytatják a város fejlesztését. Továbbviszik a folyamatban lévő uniós projekteket. Így ebben az évben elindul és be is fejeződik a Vasas pálya és környezetének teljes rendbetétele, és csaknem egymilliárd forint értékben egyéb pályázati elemek is megvalósulnak. Megépül a Csanyi úti Idősek Otthona mellett a város legújabb bölcsődéje és a posta mögötti új parkolókat is megépítik.

Mindeközben komoly egyeztetéseket folytatnak a kiesett bevételek kormányzati kompenzálásáról, abban a reményben, hogy ezeket év közben pótolni tudják

– írja Csányi József.