Felavatták Kecskemét legújabb, evangélikus óvodáját Homokbányán

Kecskemét legújabb óvodájába, a Homokbányán szeptemberben elindult Barackvirág Evangélikus Óvodába jelenleg 55 gyermek jár, de folyamatos a beiratkozás. Korlátozott számban még mind a három csoport tud fogadni gyermeket. Csütörtökön tartották az avató ünnepséget.

A homokbányai Lestár Péter Oktatási Központban, a Mercedes-Benz iskola szomszédságában nyitotta meg kapuit nemrég Kecskemét legújabb ovija, a Barackvirág Evangélikus Óvoda, 75 férőhellyel, tágas tornaszobával, több fejlesztőteremmel és egy nagy méretű udvarral.

Kis János, a Kecskeméti Evangélikus Egyházközség igazgató lelkésze korábban portálunknak felidézte: tavaly kereste meg a Magyarországi Evangélikus Egyház, hogy – látva a Kecskeméten folyó munkát, a keresztelések évi 50-60-as számát – megajándékozná a gyülekezetet és a várost egy óvodával, amelyhez az állam 467 millió forint támogatást nyújt.

A polgármester is nagyon örült a kezdeményezésnek, így belevágtak. Kis Jánosnak rengeteg teendője, szerveznivalója volt vele, de egyáltalán nem bánta. Mint elmondta, felülről jövő ajándéknak tekinti, hogy most erre kapott elhívást.

Oldal Henriett lett az óvoda vezetője. Ő kérdésünkre arról is beszélt, hogy egész nyáron mindenki feszített tempóban dolgozott, hogy elkészüljön az épület és a gyerekek egy esztétikus, otthonos, biztonságos környezetbe érkezzenek.

– A szülők a rugalmasságukkal, türelmükkel segítették a munkánkat. Kollégáimmal hétvégeken is dolgoztunk, sokszor késő estig, hogy mindent előkészítsünk. Szeptember legelején aztán sikerült elkezdenünk a nevelési évet – mondta a vezető.

A 650 négyzetméteres, három csoportos óvodába már tavasszal 45 család jelentkezett, hogy gyermekét ide szeretné beíratni, nagy volt tehát az érdeklődés.

Jelenleg 55 ovisuk van, de folyamatos a beiratkozás. Még minden csoport tud fogadni gyermeket korlátozott számban. Minden csoportban két óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel és egy dajka segíti a munkát. A három csoportra a törvénynek megfelelően egy pedagógiai asszisztens jut.

– A szakmai munka feltételeit is előkészítettük a nyáron. A szülői értekezletet például az evangélikus templomban tartottuk, mert még folyt az építkezés. A gyerekeknek ismerkedős napokat szerveztünk, hogy segítsük a beszoktatást. Hogy milyenek az első tapasztalatok? A gyerekek nevében nem tudok nyilatkozni, de mivel alig van sírás a reggeli elválásnál, valószínű, hogy jól érzik magukat – mondta mosolyogva Oldal Henriett. Hozzátette: az óvónők hamar megszokták az új környezetet, „belakták” a csoportjaikat. A közös munkát segíti az is, hogy szinte mindannyian ismerték egymást régebbről, sőt többen már dolgoztak is együtt.

– A keresztény erkölcsi normákat szeretnénk közvetíteni a nevelés során, ezeket az elvárásokat tervezzük beépíteni a napi tevékenységekbe, tartalmakba. Egy-egy bibliai történet projekt jellegű feldolgozásával összekapcsoljuk a napi foglalkozásokat a vallási neveléssel, természetesen a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve. A hittan foglalkozás fakultatív, az a gyermek vesz részt benne, akit a szülő beírat. A városi gyülekezettel is kapcsolatot alakítunk ki, ennek formáit most tervezzük – hangsúlyozta a el az óvoda vezetője.

Az avató ünnepségen részt vett Kondor Péter evangélikus püspök, dr. Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Kisfaludy László köznevelésért felelős helyettes államtitkár, Szemereyné Pataki Klaudia polgármester és Font Sándor országgyűlési képviselő, a déli evangélikus egyházkerület felügyelője is.

Fürjes Zoltán helyettes államtitkár kijelentette: természetes, hogy a felelős állam szövetségesként tekint a felelős egyházakra az oktatásban-nevelésben. 2020 és 2023 között csaknem 10 milliárd forintot biztosít a kormány az evangélikus egyház szám óvodaprogramjára, tizennégy óvoda elindítására vagy felújítására.

– Amikor manapság a kereszténység kétezer éve bizonyított alapjait támadják, az a válaszunk, hogy az épületeinket, intézményeinket és a szellemiséget meg kell őrizni.

Bízom abban, hogy ez az óvoda is olyan alapkő lesz, amely a történelmi keresztény hagyományt megvédi, és megpróbálja kifelé megmutatni, hogy ilyenek vagyunk mi, keresztények és evangélikusok

– mondta beszédében Font Sándor, azt kívánva, hogy mindig túljelentkezés legyen az óvodába, hiszen az rangot, elismerést jelent.

Kisfaludy László arra tért ki, hogy 2010-hez képest mára 16 ezerrel lett több az óvodai férőhelyek száma, és az elmúlt tizenegy évben az egyházi fenntartású óvodák száma 155-ről 370-re emelkedett, melyekben már 27 ezer gyermek nevelkedik.

– A magvetéshez mindig hit kell. Nagyon régen hittünk abban, és imádkoztunk azért, hogy ebben a városban az evangélikusoknak óvodája legyen. Voltak kudarcaink, de most örömünk van. Ebben mindenki a legnagyobb szeretettel, odafigyeléssel, törődéssel segítette a munkát – mondta meghatottan Kis János lelkész, aki méltatta az óvónőket áldozatos munkájukért.