Fekvenyomás után jött a dombra-futás (videó)

Az idei évre nehezítettek egy kicsit a tűzoltók hagyományos pump&run versenyén: az első 350 méteren két tömlővel a kezükben kellett futniuk, természetesen teljes védőfelszerelésben.

Idén több mint ötven tűzoltó érkezett a kecskeméti Benkó Zoltán Szabadidőközpontba, a negyedik alkalommal megszervezett Országos Pump&Run Bajnokságra. A szabályok döntően változatlanok maradtak: fekvenyomással kezdtek a résztvevők (a hölgyeknek 25, az uraknak 60 kiló volt a rúdon), a cél a lehető legtöbbször kinyomni a súlyt. Ezután öt perc volt a teljes védőfelszerelésbe való felöltözésre, utána pedig egy 700 méteres táv várt az indulókra, az első fele sík terepen, majd a meredek szerpentinen utána fel a dombra, ami „csekély” 49 méteres szintkülönbséget jelent. A cél természetesen a legjobb időeredmény elérése, ezután számolták ki a két versenyszám összevetésével a győztest.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A lánglovagoknak kabátban, csizmában, kesztyűben kellett rohanniuk, a férfiak emellett magukkal cipelték a jó húsz kilós acélpalackos légzőkészüléket és rajtuk volt a légzőmaszk is. Az idei versenyen volt egy nehezítés is: a sík terepen minden résztvevő két tömlőt is magával vitt, ami újabb tíz kilót jelentett. Ez azért már a legedzettebb tűzoltóknak is szép kihívás, futva szinte képtelenség a távot teljesíteni, az iram a domb közepére általában kocogássá és gyaloglássá szelídült, és a célba érkezéskor jó éles elterülésben ért véget.

A verseny tehát komoly fizikai és pszichikai felkészültséget igényel, és a közösségépítés, a versenyszellem erősítése mellett kiválóan alkalmas arra, hogy a résztvevők teszteljék, hol húzódnak teljesítőképességük határai. A tűzoltóknak munkájuk során rengetegszer kell gyors és felelősségteljes döntést is hozniuk, de az aktív sportolás, az egészséges versengés és életmód is segíti, hogy a kritikus szituációkban is jól teljesítsenek. A lánglovagoknak egyébként minden évben van kötelező fizikai felmérésük.

Dr. Farkasinszki Lóránt tűzoltó alezredes, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője elmondta: alföldi vidék ide vagy oda, a megye tűzoltóinak gyakran igen jelentős szintkülönbségeket kell legyőzniük a buckás erdőkben, szabadtéri tüzekből pedig sajnos nincs hiány Bács-Kiskunban. Az akadályok eltávolításához minden terepen – erdőben és lépcsőházban egyaránt – szükség van az erős karokra. Minden szempontból hasznos volt tehát a csütörtöki megmérettetés, amelyhez hasonló nincs is az országban, ezért sok tűzoltó az ország távolabbi részeiből is eljön Kecskemétre.

Kovács Tibor őrmesternek (Kalocsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság ) a mostani volt a második pump&run versenye. Tavaly 56-ot, idén 53-at nyomott fekve, és 8 perc körüli idővel ért fel a domb tetejére.

– A felső rész a legkegyetlenebb, ott a legmeredekebb az emelkedő, pedig addigra már igencsak elfáradunk. Hogy a munkám során melyik volt a legkeményebb mentési feladat? Egyszer egy 80 hektáros gabonaföldön kellett tüzet oltani, és a tömlőt húzni. Ott már úgy éreztem, teljesen az erőm végén járok – mondta Kovács Tibor, gyorsan hozzátéve: ha egészségileg rendben lesz, jövőre is mindenképpen versenyezni fog.

A verseny egyéni eredményei:

30 év alatt

I. hely Gróf Dávid Kecskemét HTP

II. hely Farkas Zsolt Kiskunfélegyháza HTP

III. hely Szőke Dániel FKI

30-40 év között

I. hely Csernák Zsolt Kiskunhalas HTP

II. hely Rapcsák János Baja HTP

III. hely Tóth Péter Kiskunfélegyháza HTP

40 év fölött

I. hely Baráth Attila Hajdú-Bihar MKI (Püspökladány HTP)

II. hely Varju Zsolt Mezőtúr HTP

III. hely Szuprics Ferenc Paks KvK

Hölgyek

I. hely Rácz Andrea Tolna KvK

II. hely Siska Odett Győr-Moson-Sporon MKI

Abszolút legjobb

I. hely Csernák Zsolt Kiskunhalas HTP

II. hely Baráth Attila Hajdú-Bihar MKI (Püspökladány HTP)

III. hely Gróf Dávid Kecskemét HTP

A csapatok eredményei:

I. hely Bács-Kiskun MKI

Csernák Zsolt

Gróf Dávid

Kókai János

Rapcsák János

II. hely FKI – Észak-Budai KvK – III. ker. HTP

Barta László

Szőke Dániel

Molnár Norbert

Balázs Mihály

III. hely Kiskunfélegyháza HTP

Farkas Zsolt

Tóth Péter Attila

Karsai Imre

Luchmann Péter