Fejlesztőjátékot készített a kungfu-gyakorlóeszközből

A kungfuhoz és más harcművészetekhez használt fabábut továbbgondolva, a Csillagok háborúja világába helyezve izgalmas fejlesztőeszközt készített gyerekek számára Szemlér Ákos kecskeméti testnevelő tanár. A Pontozó droid segíthet a kisiskolások mozgáskoordinációjának, koncentrációjának fejlesztésében, a tanulási zavarok leküzdésében.

Szemlér Ákos, a Zrínyi Ilona Általános Iskola testnevelő tanára éppen húsz éve tette le kungfuszakedzői vizsgáját, annak pedig tíz éve, hogy egy tanítványának édesanyja lelkendezve mesélte el neki: fia alig pár hónapja jár csak hozzá edzésekre, de ezalatt hihetetlenül sokat javult füzetei írásképe.

– Emlékszem, nagyon tehetséges volt a srác, és rengeteg kombinációt megtanult a kungfu hagyományos gyakorlóeszközén, a fabábun, amelyet már az ősi Shaolin kolostorban is használtak. Akkor esett le, hogy a két dolog között egyértelmű lehet az összefüggés, hiszen a keresztirányú kéz- és lábmozdulatok fejlesztik az agy homloklebenyi részét, amely az akaratlagos, finommotoros mozgásokért, a logikus gondolkodásért, a szervezésért-tervezésért felelős – mondta el Szemlér Ákos.

A felismerés sokáig érlelődött a tanárban, majd az idei tavasz és a kényszerű iskolaszünet hozta meg a továbblépés lehetőségét. Ákos rájött, hogy a kipattant ötlet megvalósításához más szemmel kell tekintenie az eszközre; nem erőben, támadásban-hárításban, küzdelemben kell gondolkodnia, hanem játékban, olyan mozdulatokban, amelyek nem igényelnek semmilyen előzetes harcművészeti ismeretet. Hiszen egy érdekes eszközzel minden gyerkőc szívesen gyakorol, még azok is, akik kungfuzni biztosan nem szeretnének. Műanyag hengerekből elkészítette a kungfus bábukra hasonlító prototípust, amelyet pillanatok alatt össze és szét lehet szerelni, fel lehet állítani, kicsi a súlya, és egy sarokba támasztva alig foglal helyet.

– Idáig megvoltam, de motoszkált bennem a kérdés, hogyan is lehetne igazán vonzóvá tenni a gyerekek számára, hogy tényleg izgalmas legyen egy foglalkozás, ne csak kötelesség. A Csillagok háborúja volt erre a megoldásom, azt gyakorlatilag minden iskolás ismeri és rajong érte. Így kapott variálható színű világítást az eszköz, és lett a neve Pontozó droid. Azt tapasztaltam, tényleg lelkesek a gyerekek, ha azt hallják, hogy a Jedi templomban is ilyenen képezték a fiatal jediket. Ez a kis „varázslat” és háttérsztori is sokat dob az egészen, sokkal könnyebb így megszólítani a diákokat – folytatta Ákos.

Nemcsak a találmányt gyártotta le, hanem ami legalább ilyen fontos, közel kétszáz mozdulatkombinációt kidolgozott, a legegyszerűbbektől az egészen bonyolultakig. A vízszintes hengereken piros színű sávok vannak, ezeket kell ujjheggyel megérinteni meghatározott sorrendben (ez a pontozás), a rudak körül kört leírni az alkarral vagy keresztezni a droid függőleges tengelyét. Mindezt nyilván a lehető leggyorsabban, nehezítésként pedig lehet akár bekötött/csukott szemmel, vagy egy lábon állva, különböző egyensúlyi helyzetekben is. Így a Pontozó droid mellé van már egy komplett módszertan is, amely folyamatosan bővül.

Mint megtudtuk, a legelső tesztelések is lezajlottak, mégpedig nyár végén az iskolában tartott Erzsébet-táborokban, majd szeptemberben Ákos a legtöbb alsós osztálynak is megmutatta a Pontozó droidot.

– Kedvező volt a fogadtatása, a tanító kollégák szerint valóban hasznos, volt, aki kijelentette, minden osztálynak jó lenne belőle egy darab. A fejlesztőpedagógus alkalmazza is a felméréseken, mert az eszköz segítségével kiderül, az elsős diákoknál van-e esetleg valamilyen képességzavar. Nagy örömmel látom, hogy a gyerekek alig akarnak tőle elszakadni, tetszik nekik, és ez a legfontosabb. Egyikük kipróbálás utáni értékelése, hogy úgy érzi, „serceg az agya” – összegzett nevetve Ákos.

Véleménye szerint az eszköz segítséget nyújthat – főleg alsó tagozatosoknak – a tanulási (írási, olvasási, számolási) zavarok leküzdésében, amelyeket a mai mozgásszegény életmód és ennek következtében a idegrendszer nem megfelelő fejlődése okozhat. De javíthatja a mozgáskoordinációt, a kézügyességet, a memóriát, a koncentrációt is, ezáltal pedig hatékonyabbá, örömtelibbé teheti a tanulást. Azt látja, hogy nagyon sok diáknak az alapvető mozdulatok elvégzése, a kombinációk megjegyzése is gondot okoz, ám ezen lehet, sőt kell is változtatni, csak minél előbb el kell kezdeni, nehogy a meglévő hátrányok az évek alatt tovább növekedjenek.

Szemlér Ákos szeretné minél több iskolába elvinni a Pontozó droidot, hogy bemutassa a fejlesztőpedagógusoknak, tanítóknak és persze a gyerekeknek. A módszer levédését is elindította már, de sorozatgyártást egyelőre nem tervez.