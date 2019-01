Fejlesztik az orvosi praxisokat Hartán

A külső és belső felújítási munkák zömét már elvégezték, így még az április 30-i határidő előtt átadják Hartán a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat TOP-pályázatán elnyert, 70 millió forint forrásból korszerűsített gyermekháziorvosi rendelőt és a 2. számú felnőtt­háziorvosi körzet rendelőjét.

A projekt keretében az integráltan működő orvosi praxisokat fejlesztik, hogy a jobb betegellátás mellett az egészségügyi dolgozók számára is színvonalas munkakörülményeket teremtsenek. A fejlesztés nem áll meg, BM-pályázati keretből, várhatóan szeptemberi befejezéssel az 1. számú háziorvosi rendelő helyiségeit is felújítják. Itt az elsődleges cél a higiéniai feltételek megteremtése.

Dollenstein László polgármester azt hangsúlyozta: a kívül-belül megújuló, a gyermek- és a 2. számú felnőttháziorvosi rendelőt magában foglaló épület felújításának a külső szigetelése, nyílászárók cseréje mellett az akadálymentesítés is része. A Belügyminisztériumhoz is sikeres pályázatot nyújtottak be. Az 1969-ben épült 1. számú körzeti orvosi rendelőt átadása óta nem újították fel, így teljes körű fal- és burkolatcserét is kell végezni. A 11 millió 775 ezer forintból orvosi eszközöket, várótermi bútorokat is vásárolnak.