Fejlesztik a tompai határátkelőt

Megújul a tompai és a röszkei határátkelő: lecserélik az útlevélkezelő fülkéket, korszerű tájékoztató táblákat szerelnek fel és bővítik a kamionparkolót is.

A koronavírus-járvány miatt elrendelt ki- és beutazási tilalom kapcsán a tompai közúti határátkelő is kizárólag a teherforgalom számára van nyitva. A veszélyhelyzet miatt azonban nem maradnak el a korábban betervezett fejlesztések, jelenleg a kivitelezőket keresik – derül ki az uniós közbeszerzési tájékoztatóból. A beruházás keretében egyebek mellett kibővítik a kamionparkolót, felújítják, vagy lecserélik az útlevélkezelő fülkéket, fölé tetőszerkezetet építenek, és modern digitális utastájékoztató táblákat, illetve jelzőlámparendszert szerelnek fel.

A teher- és személyforgalmi sávokat is bővítik, valamint forgalomtechnikai átalakításokat is terveznek. Átalakítják a járdaszigeteket, az elválasztó kerítésekbe tolókaput építenek be. A forgalmi sávok fölé továbbá mátrixtáblákat telepítenek, a forgalomirányító lámpákat és a térvilágítást felújítják. Az útburkolatba beépített fényforrásokat helyeznek el. A kiszolgálóépület bejárati ajtaját zsiliprendszerűvé alakítják, és kiépítik a kártyás beléptetést. A fejlesztés részeként terelőkordonokat, elválasztó plexifalakat helyeznek el.

A tetőszerkezet alatti világítást és kamerarendszert is felújítják, ahol még nem volt, ott kiépítik. A tervezési közbeszerzés ezen kívül tartalmazza a területen lévő épületek belső festését, a helyiségek átalakítását és a padlóburkolatok cseréjét is.

