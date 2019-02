Fejlesztik a hálózatot

Konzorciumot alakított a város a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.-vel, és együtt vesznek részt az Innovációs és Technológiai Minisztérium energiahatékonysági pályázatán, amely lehetőséget ad a víziközmű tulajdonát képező eszközök, berendezések, technológiák energiatakarékos változatra való lecserélésére, az ivóvízhálózat rekonstrukciójára.

A város utcáinak jelentős részén több évtizedes eternit­csövekben folyik az ivóvíz, ezért ezek cseréje mindenképpen indokolt. A szolgáltató javaslata alapján a városvezetés úgy döntött, hogy az idén a Bokros utca ivóvízvezetékét cserélnék ki 360 folyóméter hosszúságban, valamint új vezetéket fektetnének le a Liget utcában is, 333 folyóméteren. A beruházás értéke 18,4 millió forint, 4,3 milliós önerővel. Az ivóvízhálózat felújításán kívül eszközbeszerzésre is ad lehetőséget a pályázat. Ebből két, a Széchenyi utcában lévő átemelőszivattyú kicserélésére lesz lehetőség, 4,8 millió összértékben, 1,9 millió önkormányzati önerővel. A pályázat elnyerése után, két éven belül fejeződnek be a fejlesztések.