Fejlesztéseket adtak át Sükösdön

Sükösdön felújították a művelődési házat, a polgármesteri hivatal és bővítették az orvosi, valamint fogorvosi rendelők eszközparkját. Minderre közel százmillió forintot költöttek, amelynek nyolcvan százalékát pályázati támogatásból sikerült megoldaniuk. Az ünnepélyes átadást pénteken tartották.

A művelődési ház felújítására 42,5 millió forintos támogatást nyert Sükösd, ami kilencven százalékos támogatást biztosított a beruházáshoz. Az épületet leszigetelték, megtörtént a fűtéskorszerűsítés, új nyílászárókat és napelemes rendszert kapott az épület, valamint átalakították a villamos hálózatot is.

– Nagy örülök ennek a beruházásnak, mert sok közösség működik a településen. Most kulturáltan tudják majd megtartani programjaikat. Nekik is öröm, nekünk is, hogy ezt meg tudtuk valósítani – mondta köszöntőjében Tamás Márta polgármester.

A polgármesteri hivatal a Magyar Falu Program pályázatán nyert 25,8 millió forintos támogatásból újulhatott meg. Elvégezték az épület energetikai korszerűsítését, homlokzati és födémszigetelést kapott az épület. A fűtéskorszerűsítésre, az épület klimatizálására, az irodák berendezésének modernizálására is jutott pénz.

Fogorvosi és gyermekorvosi eszközöket összesen közel 4,6 millió forintból vásárolhattak a településen, köszönhetően a Magyar Falu Program támogatásnak. Beszereztek egy fogászati kezelőegységet a fogorvos részére, melyhez a doktornő speciális kompresszort vásárolt, saját erőből.

– Három különböző területről van szó, mégis az az egy közös van bennük, hogy ez az itt élő emberek javát fogja szolgálni valamennyi fejlesztés. Külön örvendetes, hogy az egészségügyi központba, a gyermekorvosi rendelőbe sikerült olyan eszközöket is beszerezni, amivel olyan vizsgálatokat tudnak elvégezni helyben, amivel korábban Bajára kellett utazni. Ugyanez igaz a felnőtt háziorvosi praxisra is. Vérvétel, vizelet és fülvizsgálatok miatt már nem kell utazniuk a sükösdieknek – hangsúlyozta Tamás Márta polgármester.

Az átadáson köszöntőt mondott Zsigó Róbert államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, aki kiemelte, hogy több településen is átadássorozatok zajlanak, mert folyamatosak a fejlesztések, amiket a különböző pályázatokból megvalósíthatnak az önkormányzatok.

– Mikor készültem erre a mai alkalomra, végiggondoltam, hogy megújítottuk a sportcsarnokot, az iskolát, az óvodát és az idősek otthonát is sikerült megvásárolni és rendbe hoznia az önkormányzatnak. Utak épültek és újultak meg, nagyon sok minden történt az elmúlt években. Az a helyzet, hogy annyi fejlesztési lehetősége van a kis településeknek – a Magyar Falu Program, a területfejlesztési operatív programok, a belügyminisztériumi pályázatok, a vidékfejlesztési programok –, hogy több településen úgy csináljuk, hogy egyszerre több mindent adunk át. Itt most közel nyolcvanmillió forint támogatásból végezhették el a fejlesztéseket – mondta el Zsigó Róbert államtitkár, a térség országgyűlési képviselője.