Fegyvertervező és -gyártó szakirány indul majd a kecskeméti GAMF-on

Többek között a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztossal és a HM Arzenál Zrt. fegyvergyártási divíziójának igazgatójával írt alá együttműködési megállapodást a Neumann János Egyetem rektora és a fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke.

A biztonság és ezzel kapcsolatban a védelmi ipar megnövekedett jelentőségéről, valamint a kapcsolódó kutatás-fejlesztések fontosságáról esett szó kedden a Neumann János Egyetem campusán tartott rendezvényen. Mint kiderült, a kecskeméti egyetem egy védelemipari tudásközpont létrehozásában vállal kiemelt szerepet.

Dr. Fülöp Tamás rektor és dr. Csizmadia Attila Norbert, a Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke ezügyben írt alá együttműködési megállapodást dr. Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztossal, Szemereyné Pataki Klaudia kecskeméti polgármesterrel, a kiskunfélegyházi fegyvergyár képviseletében Zaja Gáborral, a HM Arzenál fegyvergyártási divíziójának igazgatójával és Bozó Gáborral, a csongrádi Diana Fegyvertechnikai Technikum igazgatójával.

Arról, hogy konkrétan miben fog megtestesülni az együttműködés, dr. Kovács Lóránt, a GAMF Műszaki és Informatikai Kar dékánja adott kérdésünkre információt. Mint mondta, a Diana Fegyvertechnikai Technikummal összehangolják majd az egyetem képzési programját és olyan képzési kínálatot alakítanak ki, amely szakképzéstől egészen a mesterképzésig le fogja fedni a védelmi ipar igényeit.

Ami talán a legérdekesebb, hogy a gépészmérnök képzésen belül elindítanak majd egy fegyvertervező és -gyártó szakirányt, ezen kifejezetten a lőfegyverek gyártásával kapcsolatos ismereteket fognak oktatni. Ez a specializáció valószínűleg 2022 februárjában indulhat el, addig készülnek a tananyagok és lezajlik majd az akkreditáció is. Közben pedig kialakítják a duális képzés kereteit a HM Arzenál Zrt. kiskunfélegyházi gyárával, amely a gyakorlatszerzés szempontjából lesz nagy segítség a hallgatóknak. A GAMF tervez egy fegyvertervező-gyártó szakmérnöki képzést is, amely a már diplomával rendelkezőknek jelenthet egy plusz képzési lehetőséget. Dr. Kovács Lóránt hozzátette: a kutatás-fejlesztés területén is szeretnének nyitni, hiszen Kecskemét vonzáskörzetében vélhetően több, a védelmi iparban tevékenykedő cég fog letelepedni, melyeknek szükségük lesz mérnökökre, logisztikusokra és informatikusokra is.

A K+F terén konkrét együttműködéseket is tervez az egyetem GAMF Kara, leginkább az anyagtechnológia és az automatizálás témájában; ahogy a dékén fogalmazott: vannak olyan ötletek és kompetenciák a karon, melyek érdekesek lehetnek a védelmi ipar részére.

Végül az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis melletti egyetemi tangazdaság is az együttműködés egyik lehetséges színtere lehet, amely helyénél fogva ideális lehet a védelmi iparral kapcsolatos fejlesztéseknek.