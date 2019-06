Fegyőrök mérkőztek meg egymással Kecskeméten

Elszívott egy cigarettát és rosszul lett tőle egy fogvatartott a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-Végrehajtási Intézet Wéber Ede utcai intézményében. Mint kiderült, a cigaretta dizájnerdoggal volt átitatva. A fegyőrök gyors és szakszerű fellépésének köszönhetően nem történt nagyobb baj, a problémát észlelve azonnal intézkedtek és megtalálták a felelőst. Ezt a szituációt szerencsére nem az élet, hanem az idei Büntetés-végrehajtás Hivatás Mestere elnevezésű szakmai verseny vizsgáztatói írták – ez volt az idei megméretés gyakorlati feladata.

A versenyen 2009 óta kétévente mérik össze elméleti és gyakorlati tudásukat a régiók legkiválóbb büntetés-végrehajtásban dolgozó szakemberei. Az idei megméretést csütörtökön rendezték meg egyszerre hat helyszínen, köztük Kecskeméten, a Wéber Ede utcai intézetben, ahová öt hatfős csapat nevezett, köztük a kecskemétiek is. A versenyen induló fegyintézetek csapatai különböző szakterületek képviselőiből, az adott intézet biztonsági, reintegrációs, munkáltatási és nyilvántartási szakterületek színe-javából álltak össze.

A szakma elméleti és gyakorlati oldalát is felölelő feladatokat minden helyszínen pontban délelőtt 10 órakor ismerhették meg a csapatok, a vizsgalapok zárt borítékból kerültek elő. A szimulált feladatok során a napi rutinfeladatok mellett például motozással, zárkaellenőrzéssel, előállítással és olyan különleges helyzetekkel is találkozhattak a szakemberek, mint az öngyilkossági kísérlet, a fogolyzendülés vagy a szökési kísérlet felszámolása. A feladatsor összeállításánál gondot fordítottak arra, hogy minden szakterület képviselőjének próbára tegyék a tudását. A zsűri nem az egyéni, hanem a csapat összteljesítményét értékelte, legfontosabb szempont az együttműködés, a csapaton belüli összhang és a közös munka minősége voltak, s hangsúlyt helyeztek a különböző szakterületek képviselői közti kommunikációra is. A gyakorlati feladatot egy börtöncellának berendezett teremrészben kellett a legnagyobb szakszerűséggel megoldaniuk a versenyzőknek. Az alapos tudás mellett a csapatoknak a kreativitásukra és az improvizációs készségükre is nagy szükség volt egy-egy váratlan szituáció kezeléséhez.

A Hivatás Mestere címet legutóbb a szegedi Csillagbörtön szakemberei nyerték el, az akkori csapatból hárman idén is indultak. Elmondták, hogy a szakterületek képviselői szisztematikusan, alaposan és heteken át készültek a megméretésre a napi munkájuk elvégzése mellett.

Sokat gyakoroltak, az előző évek feladataiból igyekeztek kikövetkeztetni, hogy aktuálisan milyen gyakorlati készségeket tesznek majd próbára, s annak megfelelően különböző szituációk lehetséges megoldásait gyakorolták és a lehetséges rendkívüli helyzetekből is felkészültek. Emellett a többi csapathoz hasonlóan alaposan felkészültek napi munkavégzésük jogszabályi hátteréről, minthogy munkájuk tulajdonképpen a jogszabályok végrehajtása, s a gyakorlati feladatot elméleti tudás nélkül nem lehet végrehajtani.

A regionális verseny kecskeméti helyszínén idén a Szegedi Fegyház és Börtön csapata diadalmaskodott. Mások helyezett a Pálhalmai Országos Bv. Intézet, harmadik a Hajdú-Bihar Megyei BV. Intézet, negyedik a Bács-Kiskun Megyei BV. Intézet, ötödik a Békés Megyei BV. Intézet csapat lett.

A két napos országos döntőt augusztusban rendezik meg Pilisszentkereszten, ahol a régiós versenyek győztesei mérkőznek meg egymással.

Több évtized tapasztalata csap össze

A csapattagok kiemelték, hogy nagyon kiegyenlített a verseny, a csapatok mind kiválóak, tudásuk mögött rengeteg munka és sok tanulás áll, s a szerencse is jelentős faktor a győzelemben. Ha esetleg az adott csapat nem jut tovább, a megszerzett tudás hasznosan szolgálja tagjait a mindennapi munkájuk során is. A szegedi csapat összesen csaknem 70 év szakmai tapasztalatot tudhat magáénak.