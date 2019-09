Favágásban versenyeztek a megye tűzoltói Kunbaracson

A viharok idején kidőlt fák, leszakadt ágak eltávolítása a tűzoltóknak rendszeres feladatot jelent, favágási tudásukat csütörtökön versenyen is megmutathatták Kunbaracson.

Negyedik alkalommal rendezte meg csütörtökön Bács-Kiskun tűzoltóinak favágó versenyét a kunbaracsi ifjúsági táborban a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Részt vett rajta a megye összes hivatásos tűzoltóparancsnoksága és több önkormányzati tűzoltóság is, meghívott vendégként pedig az encsi lánglovagok.

Aki még nem hallott erről a versengésről, felteheti a kérdést: mi szükség rá, egyáltalán miért kell a tűzoltóknak fát vágniuk?

A válasz nem bonyolult, hiszen valószínűleg sokan láttak már lánglovagokat vihar által kidőlt fák, leszakadt nagyméretű ágak körül serénykedni, és ilyenkor a fejsze mellett előkerül a motoros láncfűrész is. Ez komoly odafigyelést és pontos munkavégzést követel meg a tűzoltóktól, akik ráadásul sokszor rossz időjárási körülmények között dolgoznak.

– Minden alapfokú végzettséggel rendelkező tűzoltónak még az alaptanfolyam alatt bizonyítania kell, hogy tudja kezelni a motoros láncfűrészt, természetesen vizsgát is tesznek, enélkül senki nem lehet szolgálatban vonulósként – mondta el Dobai Gergely tűzoltó alezredes, a Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelője, a verseny szervezője.

A csütörtöki nap kiváló alkalom volt arra, hogy a tűzoltók megmutassák, mennyire precízen, körültekintően és nem utolsósorban azt is, hogy milyen gyorsan tudják használni a láncfűrészt. Öt különböző feladatot teljesített a 12 háromfős csapat minden tagja a nemzetközi szabályzat iránymutatásai és szempontrendszere szerint, mindezt 20 bíró kontrollálta, valamint mérte az időt. Az egyik állomásnál a tűzoltóknak szét kellett szerelniük a fűrészt, megfordítani a vezetőlemezt, majd újra működőképessé tenni az eszközt. Pár méterrel odébb egy fatörzset jelképező rönköt készítettek elő – nyilván a megfelelő bevágásokkal – döntéshez, itt szigorúan megmérték a bírók, hogy valóban a megadott irányba dőlne-e a fa. A gallyazáskor faoszlopba tűzdelt, különböző szögekben kiálló rudakat távolítottak el, lehetőleg az oszlop megsértése nélkül, és úgy, hogy minél kisebbek maradjanak a csonkok. A legnehezebb próbának kívülről a lánckímélő vágás tűnt: egy vízszintesen fekvő farönkből vágtak le pár centi vastagságú korongot a tűzoltók, de úgy, hogy a rönk alatti fűrészporágyat a legkevésbé sértsék meg. Ez nyilván nagy gyakorlatot igényel, és hogy a tűzoltó pontosan érezze, hol jár éppen a fűrésszel. A kombinált vágásnál is „szeletelés” volt a feladat, azzal nehezítve, hogy alulról és felülről is vágni kellett a rönköt.

Dobai Gergelytől megtudtuk: az eredmények kiszámolásakor számított az időeredmény, és levonás járt minden egyes hibáért, például ha a résztvevő járó fűrésszel a kezében lépegetett. A legjobb csapat az országos versenyen is indulhat.