Faültetéssel emlékeznek Szilády Áron református lelkészre

Különleges módon emlékeznek a halasi református gimnázium névadójára. Márciusig 23 fát ültetnek el az intézmény közelében.

Jövőre lesz száz éve, hogy meghalt a halasi református gimnázium névadója, Szilády Áron református lelkész. Palásti Károly, az iskola magyar–történelem szakos tanára a kitalálója a különleges megemlékezésnek, melynek keretében november 3-tól 2022. március 20-ig 23 darab fát ültetnek el az intézmény közelében. Szimbolikus értéke is van a megemlékezésnek, amellyel a klímaváltozás ellen is tenni szeretnének a környezettudatos program keretében, amelyben ugyanakkor ott van a jövő kézzelfogható ígérete is a szervezők szerint.

A falültetések Szilády Áron születési évfordulójától, halálának évfordulójáig tartó időszakban történnek, a református gimnázium mind a 22 osztályának és a tanároknak is lesz fája.

Az első alkalommal három fát ültetett el Szűcs Erzsébet és Elekné Szélpál Ildikó csoportja és a tanári kar a városközpontban álló székelykapu közelében.

A diákok és a tanárok a faültetés során egy rögtönzött megemlékezést is tartanak Szilády Áronról – mondta el Palásti Károly, akitől azt is megtudtuk, hogy a faültetésben az önkormányzat és személyesen Greguss Viktor városi főkertész is a segítségükre van, az ő szakmai útmutatásai alapján kerülnek a földbe a facsemeték.

A kiskunhalasi református gimnázium diákjainak és tanárainak nem ez az első alkalom, hogy a környezetvédelem jegyében emlékeznek meg egy-egy jeles évfordulóról, már korábban is ültettek fákat a város területén, valamint rendszeres résztvevői és kezdeményezői különböző természetvédelmi programoknak, együttműködve más helyi környezetvédő csoportokkal.