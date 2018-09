Fásítják a kecskeméti utcákat, 650 csemetét lehet most igényelni

Közterületi fásítási programot hirdetett meg a kecskeméti önkormányzat és a Városszépítő Egyesület. Szeptember 10. és 28. között kajszi, szilva, meggy, gömbakác, hárs, tatár-és korai juhar fafajtákat igényelhet a háza elé az, aki vállalja a növényről való gondoskodást is.

A hírös város idei, 650 éves jubileumi évfordulója alkalmából nagyszabású közterületi faültetési programba kezd az önkormányzat és a Városszépítő Egyesület. Összesen 650 facsemetét osztanak majd ki ingyenesen az igénylők között, a város támogatása révén. A program kifejezetten a nagykörúton kívüli területeket célozza meg, ott, ahol éppen hiányzik a fa, elszáradt vagy viharban kidőlt – minderről Öveges László főépítész és Király József, az egyesület elnöke számolt be hétfőn a sajtónak.

A kezdeményezés az egyesülettől indult még tavasszal – mondta el Király József, aki hozzátette: a települési arculati kézikönyv készítése során a lakossági visszajelzések megerősítették azt a véleményüket, hogy Kecskeméten ma is nagy igény van az árnyat adó, az utcákat, tereket hangulatosabbá tevő fasorokra. Így jött az ötlet, hogy az idei ünnepi év apropóján javasolják 650 fa lakosságnak történő kiosztását az önkormányzatnak, mely rögtön felkarolta az elképzelést, és a városi támogatási programon keresztül részben fedezi is a költségeket. Király József ugyanakkor hangsúlyozta: szeretnék, ha nemcsak a költségvetéstől függne, mennyire zöld a város, hanem a lakók is nagyobb felelősségvállalással „beleállnának” a kezdeményezésbe, és vállalnák, hogy az igényelt egy-két fát ápolják, akár meg is metszik vagy permetezik, valamint körülötte az előkertet rendben tartják. Véleménye szerint a fasorok, a takaros előkertek nemcsak megszépítik az utcákat, hanem gátat szabhatnak a fűre parkolás manapság igencsak elterjedt jelenségének is.

Öveges László szerint tökéletes volt az egyesület időzítése, mert az önkormányzat az idei évtől kiemelt figyelmet kíván fordítani a parkokra, játszóterekre, a faültetési program pedig nagyon jó nyitány lehet ezen az úton. Öveges László is kiemelte a civil szféra szerepét.

– Az önkormányzat hiába újítja meg a zöldfelületeket, ha a város polgárai ezt nem érzik magukénak, nem gondozzák őket – jelentette ki, hozzátéve: reméli, sikeres lesz a program és sokan igényelnek majd csemetét. Kérdésünkre elmondta: akár az is lehetséges, hogy egy utca lakói közösen kérnek az utcába minden ház elé például meggyfát vagy szilvafát, sőt ez kiváltképp üdvös a közös gondolkodás miatt. A Városüzemeltetési Kft. a facsemeték elültetésében és utógondozásában tud majd segítséget nyújtani a faültető kecskemétieknek.

Gyümölcsfákat is lehet kérni

Kajszi, szilva, meggy, valamint gömbakác, hárs, tatár-és korai juhar fafajtákat igényelhetnek házuk elé a kecskemétiek. Ennek módjáról és a program további részleteiről hamarosan tájékoztató jelenik meg a város honlapján (www.kecskemet.hu).

Az igényléseket szeptember 10. és 28. között lehet beküldeni az info@kvsze.hu e-mail címre, valamint papíron be lehet dobni a városháza főbejáratánál kihelyezett gyűjtőurnában.

A fák átvételére az igénylések visszaigazolását követően, november első felében lesz lehetőség a főtéren.