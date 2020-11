Fákat ültettek a bajai önkéntesek

A 10 millió Fa csoport ünnepén, az élet napján gyűltek össze a bajai közösség tagjai vasárnap.

Civil szervezet, magáncég és a Szent Balázs Általános Iskola kapcsolódott be a közös munkába, melynek része a szabadgyökeres csemeték elültetése és a Mindszenty tér ligetesítése, parkosítása volt. A tér mellett lévő Szent József-plébánia gyümölcsöskertjének rendbe rakása is szerepelt a kertépítők programjában. A tereprendezésben kicsik és nagyok is részt vállaltak.

– A Szent József-plébánia gyümölcsöskertjében is pótoltunk kiszáradt gyümölcsfákat, áthelyeztünk néhányat, hogy nagyobb, levegősebb, naposabb helyen nőhessenek, a lehullott avart a gyerekek összerendezték. Ez egy olyan tereprendezés volt, melynek során élettel töltöttük meg a teret – mondta Görgei-Reiner Rita, a 10 millió Fa bajai csoportjának vezetője.

A Zöld város gazdaságfejlesztési program keretében két nappal korábban a Lőkert sori óvoda mögött parkosított a csoport, ahol nagyon nagy szerepet vállaltak a Bereczki Máté Szakközépiskola diákjai, gépészek és kertészek vettek részt a munkában, húsz fát és háromszáz virágot ültettek az önkéntesek. Vasárnap a Bababirtok Egyesület tagjaival közösen ültettek fákat, díszfákat, cserjéket, ugyancsak a Lőkert sori óvoda parkjába – tudtuk meg Görgei-Reiner Ritától.

A támogatók nevében Dobráné Lábodi Edina elmondta, hogy az ültetés mellett kiemelten fontos az utógondozás is, ezért a kiültetett fákat az önkéntesekkel és a gyermekekkel fogják gondozni. Kajszi, kis levelű hársfák, aranyesők, díszgalagonyák és bibircses nyírfák kerültek a földbe.