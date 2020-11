Fákat ültettek a bácsalmási fiatalok

Környezettudatos magatartásra neveli a fiatalokat a nyolc megyében mintegy ötezer gyermekről gondoskodó Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató.

Környezetvédelmi programjuk keretében nagyszabású faültetést szerveztek az elmúlt hetekben: 32 telephelyen közel ezer fát ültettek el. Arról, hogy milyen fát ültessenek, az ott élő gyermekek maguk döntöttek. Bács-Kiskun megye 3 otthonában 86 gyermek él, ők gömbkőrist és gyümölcsfát választottak.

A bácsalmási gyermekotthon lakói nagyon fontosnak tartják a környezetet, annak tisztaságát és szépségét. Az otthon négy épületének fia­taljai egy-egy gömbkőriscsemetét ültettek el közös udvarukban.

– A járvány még inkább tudatosította a gyerekekben, milyen

fontos a tiszta és egészséges környezet,

és hogy ebben a fák milyen szereppel bírnak. Felmerültek olyan gondolatok bennünk, hogy a tisztább levegő, illetve a szebb udvar érdekében egyaránt fontos a faültetés. Volt, akinek a parkosítás jutott eszébe a fásítás kapcsán – magyarázta Daámné Agócs Barbara, a Bácsalmási Gyermekotthon szakmai vezetője.

Az otthon egyik lakója, a 19 éves Bencze Alex elmondta, valójában azért fontosak a fák, mert megkötik lombfelületükön a port, amelyet az eső lemos, felfogják a szelek útját és elnyelik a szén-dioxidot. Szerinte fák nélkül egészen más lenne az életünk.

– Elkötelezettek vagyunk abban, hogy gyermekeinket környezettudatos magatartásra tanítsuk.

A ránk bízott fiatalokat mi is gyakran nevezzük csemetéknek, ezért is szerepel szolgáltatónk logójában a facsemete. Most, hogy ők is részt vesznek a fásításban, talán bennük is jobban tudatosul, hogy a gondoskodás, a törődés akkor eredményes, ha hosszú távú és folyamatos – vélekedett Balogh Zsolt, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgató-­helyettese.

A faültetés az egyik legfontosabb, de nem egyetlen eleme a környezettudatosságnak: a lakásotthonokban szelektíven gyűjtik a szemetet, és amit csak lehet, újrahasznosítanak. Rendszeresen szerveznek szemétgyűjtést, és papírgyűjtésben vesznek részt a gyerekek. A program része az ismeretterjesztés is.