Fákat ültetnének a zöldebb környezetért

Kecskeméten is van már csoportja az egy hónapja indult 10 millió fa mozgalomnak, amely azt tűzte ki célul, hogy a lehető legrövidebb időn belül minden Magyarországon élő ember ültessen vagy kapjon egy új fát. A csoport egyelőre virtuális, de remélhetőleg hamarosan kézzelfogható tettekre váltják a nemes elhatározást.

Az egész Bojár Iván András művészettörténész, építészkritikus, újságíró bejegyzésével kezdődött, aki leírta: szeretne elültetni tízmillió fát, minden hazánkban élő embernek egyet, és ehhez kér segítséget – nemcsak a maga, hanem az egész ország és főleg leszármazottaink nevében is. Első lépésként erdészt, programozót, grafikust, ügyvédet, közgazdászt, nagy tapasztalatú szervezőt, projektmenedzsert, logisztikust keresett, és nem rejtette véka alá, hogy nyilván rengeteg pénzre lenne szükség facsemetékre, földvásárlásra, műveleti költségekre, kommunikációra, így egy bank is kellene, amely a program mögé állna.

A Facebookon megjelent poszt gyorsan hihetetlenül népszerű lett, az elmúlt egy hónapban közel 14 ezren megosztották, és rengetegen kommentálták, lelkesedtek érte.

Megalakult az akció közösségi oldala, amelyen deklarálja, hogy több ennél: akciók és együttműködések sorozata.

„Újfajta együttműködéseké, amelyek alapgondolata abból a felismerésből származik, hogy ha a Föld élete drámai módon változik, akkor nekünk, embereknek is ehhez igazodó módon változnunk kell. Gondolatainkban, tetteinkben egyaránt” – hangsúlyozzák, hozzátéve: a faültetés mellett fontos közösen gondolkozni azon, hogy „milyen új egészségesebb, okosabb, a Föld természetéhez s talán az ember eredendő természetéhez is jobban igazodó életet szeretnénk hosszútávon kialakítani magunknak”.

Az a terv, hogy november 9-én nagyszabású ültetést rendeznének az egész országban. A dátum szimbolikus, az élet akarását kifejezendő jelölték ki a halottak napját követő szombatot.

A kezdeményezés gyorsan túlnőtt a fővároson, mára országszerte harmincöt csoport alakult meg, köztük az egyik legújabb a kecskeméti, amelynek létszáma szintén tempósan gyarapszik, lassan megközelíti a kétszáz főt. Egyik alapítója Farkas Barta Kata, akit – mint azt a baon.hu-nak elmondta – ugyancsak régóta foglalkoztatott egy hasonló civil összefogás, a közösségi faültetés. Így nagy energiával vetette magát a kecskeméti szervezésbe. Farkas Barta Kata határozottan kijelentette: a politikától, pártoktól teljesen független a csoportjuk, civilek szerepelnek benne, és az önkormányzati képviselők is civilként csatlakoztak. Szeretnének együttműködni az önkormányzattal, hiszen tudják, hogy a városnak van arculati kézikönyve, és jelenleg közterületen csak bejelentés után, engedéllyel lehet fát ültetni. Tehát egyáltalán nem „gerillaakciókra” készülnek, hanem alaposan meg akarják tervezni tevékenységüket. Jelenleg gyűjtik a hasznos információkat is, és várják az új tagokat. Egyre több az érdeklődő, sokan már felajánlást is tettek: ki-ki a munkaerejével, magoncokkal, szállítással vagy éppen szakértelmével támogatná a jó ügyet.

Természetesen rengeteg a nyitott kérdés (az országos akció kapcsán is), például egyáltalán nem mindegy, az ültetés után mi lesz a csemetékkel, volna-e elég aktivista a gondozásukra, ápolásukra. Ezek a felvetések mind megbeszélést igényelnek, a kecskemétiek is tartottak ilyet tegnap a Romkertben. Találkozni szeretnének a főkertésszel, önkormányzati és közös képviselőkkel is. A szemléletváltás is fontos, ezért az iskolaigazgatókkal is egyeztetni kívánnak, a diákoknak hogyan lehetne beszélni a témáról, esetleg bevonni őket a programba. Ebből a szempontból is előnyös, hogy a csoportban több pedagógus, tanár is van.

Farkas Barta Kata optimista: úgy látja, a cselekvés fontosságának felismerése rengeteg emberben megvan, és ezek után már csak szervezésre van szükség, hogy a virtualitásból kilépve ténylegesen is tegyenek valamit együtt a zöldebb környezetért, a jobb klímáért.