Fák gyökerei teszik tönkre a Halas és Pirtó közötti kerékpárutat

Ismét nagyon rossz állapotba került több helyen is a Kiskunhalas és Pirtó között vezető kerékpárút. A tíz éve épült szakaszon már évekkel ezelőtt is adódtak gondok, akkor több ponton is kizöldelltek az aszfaltot áttörő fagyökerek, most is hasonló jelenség figyelhető meg.

Ezt ne hagyja ki! Alakul a Facebook-diktatúra A koronavírus-járvány idején, a korlátozott körülmények között a jó idő beköszöntével egyre többen ülnek kerékpárra, hétvégenként a halasi és környékbeli kerékpárutakon is sokan tekernek. Az örömteli időtöltésbe azonban némi üröm is vegyül a több helyen már-már járhatatlanná váló kerékpártutak miatt. A visszatérő problémára a közösségi oldalon a halasi bringabarátok csoportjában hívta fel a figyelmet Horváth Gábor, aki évek óta rója a kilométereket két keréken. Rendszeresen megteszi a Kiskunhalas és Soltvadkert közti, mintegy 17 kilométeres távot is. Bent maradtak a fagyökerek a vékony, alig 1-2 centiméteres aszfalt alatt, ahogy erősödnek, úgy nyomják fel az utat – mondja a veterán kerékpáros. Évekkel ezelőtt hasonló okok miatt kellett több szakaszon is kijavítani a Kiskunhalas és Pirtó között vezető kerékpárút több szakaszát, úgy tűnik azonban, hogy a felújítás nem mindenütt sikerült megfelelőn. – Az első javítás alkalmával kivágták a felpúposodott részeket, majd újra aszfaltozták, néhol pedig egyszerűen rászórták a bitument az aszfaltot áttörő, már zöldellő fagyökerekre, és úthengerrel lapították le. Csakhogy az addig egycentis púpból nem sokkal később kétcentis púp lett, mert a gyökér alatta maradt – mondja Horváth Gábor, aki szerint a bringásoknak keserű a helyzet, sokan már inkább bevállalják a forgalmat, és a főúton tekernek, pedig a kerékpárutat éppen azért építették, mert a megnövekedett gépjárműforgalom miatt balesetveszélyessé vált a főúton tekeri. Korábban Nagy Ferenc, Pirtó polgármesterének kérésére, a kerékpárút 2009-es átadása után 3-4 évvel több viharveszélyes fát is eltávolítottak a kerékpárút mellől, valamint a gyökereket is kiszedték, de ez nem történt meg mindenütt, és ezért rongálódnak folyamatosan a kerékpárutak. Az építési munkálatok során sima szórt zúzottkő alapra került az aszfalt, ami alatt ottmaradtak a legyalult fagyökerek, ami folyamatosan áttöri az aszfaltot. Megoldás az lehetne, ha a kerékpárutak szélén a hajszálrepedéseknél elvágnák az úttest alá futó gyökereket, ezeket a munkálatokat azonban folyamatosan el kellene végezni, ahol ezek a repedések megjelennek az út szélén – vélekedett korábban a polgármester.