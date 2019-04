Facsemetét kaptak a falu legfiatalabb polgárai

Évről évre emelkedik a gyermekek száma Kunfehértón, ahol a közelmúltban bölcsőde is épült.

Hagyomány, hogy facsemetével ajándékozzák meg a község legfiatalabb lakóit Kunfehértón. A település nyolc évvel ezelőtt csatlakozott a Gemenc Zrt. programjához, melynek lényege, hogy minden születendő gyermeknek ültessenek egy fát.

– A gyermekekért indított faültetési akció mára országos sikerré vált, és ennek a sikernek részese Kunfehértó is – hangoztatta köszöntőjében Huszár Zoltán polgármester az idei facsemeteosztó ünnepségen. Eddig számos település ültetett el őshonos facsemetéket a program keretében, amely mára mozgalommá vált. Az akciót kezdeményező Gemenc Zrt. szakemberei szeretnék, ha az útjára indított faültetési program elérné, hogy a felnövekvő nemzedék érzelmileg is jobban kötődjön a fákhoz, az erdőkhöz, hogy közelebb kerüljenek a természethez, a környezet védelméhez. Fontos célként fogalmazódott meg az is, hogy a gyerekek nemzettudata, szülőhelyük megbecsülése, szeretete erősödjön.

Az erdőgazdaság kezdeményezéséhez csatlakozó fehértói önkormányzat is vállalta, hogy facsemetével ajándékozzák meg az előző évben született gyermekeket és szüleiket, kihelyezik az újszülött gyermekek nevét és a születési idejét megörökítő levelet a falu központjában lévő Faültető lány szobor talapzatára.

Huszár Zoltán polgármester kiemelte, hogy Kunfehértó is azon települések közé tartozik, ahol a születések száma évről évre emelkedik. – Az önkormányzat igyekszik mindent megtenni azért, hogy ez a tendencia megmaradjon, és hogy a településen élő gyermekek és a szüleik jól érezzék magukat itt. Ezért nagy öröm, hogy néhány hónappal ezelőtt átadhattuk a falu mini bölcsődéjét, majd pár hónappal később az óvodások elfoglalhatták szép új óvodájukat, valamint márciusban, az iskolában is befejeződött a felújítás első üteme – mondta a polgármester.

Hagyomány az is, hogy a falu központjában rendezett facsemeteosztó ünnepségen a helyi óvodások és iskolások működnek közre, akik idén is szavalatokkal és énekekkel színesítették az eseményt.