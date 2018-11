Ez hangos lesz: több száz rockzenész jön majd Kecskemétre

2019 szeptemberében vélhetően félezernél is több rockzenész fog játszani ismert hazai és külföldi dalokat Kecskeméten, a KecskemétRocks rendezvényén.

Áprilisban közel négyszáz rockzenész gyűlt össze a szegedi Dóm téren egy örömzenélésre, nemcsak amatőrök, hanem profi gitárosok, dobosok, énekesek is. Olasz ötlet alapján igyekeztek így népszerűsíteni a rock- és az élőzenét, hazánkban első alkalommal. A SzegedRocks elnevezésű, baráti társaság által szervezett flashmobnak nagy sikere volt, a kezdetben városi, majd megyeinek tervezett eseménynek az egész országban híre ment, sőt, a határokon túlról is érkeztek zenészek. Billy Idol, a Blur, a Sun City és a Tankcsapda egy-egy dalát játszotta el az alkalmi óriási zenekar, amelyben kismama és nyolc éves kisgyerek is volt.

Ez a produkció fog 2019 szeptemberében Kecskemétre érkezni – jelentette be Gajda Ferenc főszervező és Szemereyné Pataki Klaudia, a hírös város polgármestere hétfőn a Kilele Music Café-ban tartott sajtótájékoztatón. Szeptember 7-e a kitűzött időpont, csak az időjárás szólhat közbe, így szeptember 14-ét jelölték meg esőnapnak. A helyszín a Benkó Zoltán Szabadidőközpont lesz, ahova több száz résztvevőt várnak.

Gajda Ferenc hozzátette: Kecskeméten már nemcsak négy dalt játszanak majd el a jelentkezők – akik júniusban Szegeden egy három napos táborban készülhetnek fel a koncertre – hanem 13-14 hazai és külföldi rockszerzeményt is. A főszervező hozzátette: a zenészek jelentkezését leegyszerűsítik, és aki Szegeden ott volt, alanyi jogon jöhet majd Kecskemétre is.

– Szeretném felkészíteni lelkiekben a kecskeméti polgárokat, hogy ez a nap hangos lesz – mondta Gajda Ferenc, aki szerint viszont mérlegre kell tenni a dolgot: lehet, hogy egy-két kilométerre is elhallatszik majd a dübörgő rockzene, viszont a sikeres rendezvény több ezer kilométerre elviheti majd a koncert és a város jó hírét. A SzegedRocksnak is nagy visszhangja volt, főleg miután Billy Idol megosztotta a közösségi oldalán, a magyar zenészek hogy játszották el a White Wedding-et a Dóm téren. Gajda Ferenc köszönetet mondott Szemereyné Pataki Klaudiának, hogy meghívták a produkciót Kecskemétre.

A polgármester elmondta: sok jót hallott a nagy szegedi koncertről, és ennek kapcsán jött az ötlet, hogy jó lenne ezt Kecskeméten is megvalósítani.

– A zene városában a rocknak is helye és szerepe van. Kecskeméten széles a zenei paletta, ez a stílus eddig még hiányzott a város kínálatából, de színesítené az életet, összehozva a rockrajongókat. Zenekedvelők, zeneértők és zeneművelők mind együtt énekelhetnek és játszhatnak, nemcsak állnak a színpad előtt, ez az aktivitás a rendezvény újszerűsége – jelentette ki Szemereyné Pataki Klaudia. Egyúttal mindenkit biztatott a jelentkezésre és a részvételre, fiatalokat és időseket egyaránt; mint a polgármester elárulta: mivel dobolni és gitározni nem tud, énekelni fog.

