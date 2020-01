Évindító értekezletet tartott a Nyugdíjas Szövetség

Pénteken tartotta évindító értekezletét a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége Kecskeméten, az Idősügyi Szolgálat a Kápolna utcai telephelyén. Az értekezleten a tavalyi évet értékelték és az idei feladatokat határozták meg a szövetség tagjai.

Az eseményen a klubvezetők és a küldöttek mellett Engert Jakabné alpolgármester és Lévai Jánosné civil és egyházügyekért felelős tanácsnok is részt vett. Az értekezleten Szalókiné dr. Kiss Katalin, a szövetség elnöke köszöntötte a jelenlévőket és szomorú bejelentéssel kezdte visszaemlékezését: december 22-én, életének 98. esztendejében elhunyt dr. Varga Ferencné Kulik Ilona, a Nívó díjjal, Katona József díjjal, Hagyományőrző díjjal kitüntetett népi iparművész, a Kecskeméti Díszítőművész Szakkör alapító tagja. Emlékét egy perces néma felállással tisztelték meg a tagok.

Szalókiné dr. Kiss Katalin röviden összegezte a szövetség 2019-es évét. A generációk közti kapcsolatot erősítő Egy iskola, egy klub mozgalom keretében számos rendezvényen vettek részt, melyből kiemelkedett kilencedik alkalommal megrendezett, országos hírűvé vált Bibliaismereti vetélkedő. A Kodály Iskola dísztermében megtartott februári és novemberi hangversenyen mintegy 150 tag vett részt, amit a vezető kimagasló számként értékelt. A versmondó vetélkedőn 20 klub 34 versmondója szerepelt. A Szent Család Plébánián megrendezett Aranyfürt népdal és népzenei vetélkedőn kilenc együttes és 10 egyéni fellépő indult.

A Mozdulj! sportvetélkedőkön alkalmanként 100-150 fő vett részt tavaly, a kézimunka kiállítás is sok látogatót vonzott és 21 klubtag munkáit állították ki. Tömegeket vonzott tavaly is nyugdíjas torna, mely tavaly ünnepelte indulásának 10. évfordulóját. A tornán öt nyugdíjas csoport heti tíz tornát tart két helyszínen. Idén is folytatódik a nagy sikerű Séta az egészségért program, melyen alkalmanként 200-300 ember vesz részt.

Szalókiné dr. Kiss Katalin hangsúlyozta, hogy ezeken a programokon összesítve mintegy 10 ezer fő vesz részt. Tavaly indították el a Fogadj örökbe egy fát! akciót, szép sikerrel. Egy fát már örökbe fogadtak, egyet pedig ültettek, de a későbbiekben szeretnék kiterjeszteni a mozgalmat az oktatási intézményekre is, ahol a diákok gondoznák az örökbefogadott fákat. Szalókiné dr. Kiss Katalin elmondta, hogy 2020-ban folytatják a tavalyi rendezvényeket és szeretnék, ha fiatalok és középkorúak is részt vennének munkájukban, így a generációk összetartozását erősítenék.

Tovább folytatnák az értékes, aktív időskor biztosításához hozzájáruló tevékenységeiket is. Dr. Hajdú Lajosné elnökhelyettes bemutatta a szövetség kecskemet.hu oldalon található megújult honlapját, melyen keresztül ezentúl mindenki tájékozódhat a Nyugdíjas Szövetség aktualitásairól. Probojáczné Túri Éva általános elnökhelyettes közelebbi áttekintést nyújtott a tavalyi rendezvényekről és a különböző vetélkedőkön született eredményekről.

Jubilált a Mozdulj! elnevezésű rendezvény szeptemberben, amikor 20. alkalommal rendezték meg a nyugdíjasok sportvetélkedőjét az Arborétumban, melyen 27 hatfős csapat vett részt.

Dr. Harsányi Ernő elnökhelyettes egyben a Nyugdíjasok Országos Képviselete elnökségi tagja is, aki elmondta, hogy az országos szervezet célja a nyugdíjas érdekek képviselete, a nyugdíj, a szociális biztonság és az egészségügy területein. Az egyes területeken intenzív tárgyalásokat kezdeményeztek, ennek nyomán jött létre a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa. Fontos tevékenysége a törvénytervezetekkel kapcsolatos véleménynyilvánítás, ahol ez lehetőségükben áll, illetve a nyugdíjasok tájékoztatása az életüket érintő fontos kérdésekben továbbképzések útján.