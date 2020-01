Évente harminc disznót vág a népszerű böllér

Karácsony előtt még túl enyhe volt az idő a májas hurka és a disznósajt készítéséhez.

Több mint huszonöt éve vág már disznókat Zérczi Sándor, vagy ahogyan sokan emlegetik, Sanyi, a böllér. A szakmát idősebb férfiaktól leste el. Hoppá! Sanyi a böllér. Ez a felirat áll azon a táblán, ami Zérczi Sándor udvarában látható, egy féltető alatt.

Itt szokta ugyanis vágni a disznókat, saját magának. Rokonoknak, ismerősöknek is szívesen megy el vágni, hogy a családoknak ne a boltból kelljen megvenni a sertésárut. Több mint huszonöt éve annak, hogy az első disznót megszúrta, azóta több száz álla­tot dolgozott fel.

Évente közel harminc disznóvágást vezényel le. Legutóbb a saját maga által nevelt disznót vágta le. A két és fél mázsás sertés feldolgozásában a barátai segédkeztek. Eredetileg azt tervezte, hogy karácsony előtt lesz a vágás, de akkor még enyhe volt hozzá az időjárás, így nem lehetett volna készíteni májas hurkát és disznósajtot.

Sanyi hagyománytisztelő, ezért néha még előveszi a régi, fával működő, kézi hajtású pörkölőt is. Persze, nem fát szokott beletenni, hanem a gázpörkölő végét, de így is tökéletesen működőképes. A régi hagyományoknak megfelelően, vágás után a disznóból az első étel a hagymás vér volt és ez ma is így van.

Készült még rizses, májas és véres hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, sütni való hús, abált, sós- és füstölt szalonnának való. Sanyinak és családjának egyelőre nem kell a boltból vásárolni sertésből készült ételeket, mert ez már ott van a spájzban, a kamrában és a hűtőszek­rényben.