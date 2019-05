Európában is egyedülálló footgolf pályát avattak Lakiteleken

A parlament alelnökének kezdő rúgásával nyitotta meg kapuit a sportolni vágyók előtt a Nimród Szabadidő és Footgolf Park a lakiteleki Népfőiskolán. Az Európában is egyedülálló létesítményt pénteken ünnepélyes keretek között adták át.

Az ünnepélyes átadáson Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke, a Népfőiskola Alapítvány elnöke felidézte a footgolf pálya létrehozásának előzményeit. Elmondta, a footgolf mindössze tízesztendős játék a világban, de rendkívül gyorsan fejlődik. Abban bíznak, hogy néhány esztendő múlva Európa Bajnokságnak is otthont adhat a lakiteleki pálya, amely a Nimród csillagképet formázza és a Hungarikum Liget legújabb ékessége. Elhangzott az is, hogy a tizennyolc szakaszos footgolf pályát a Lakitelek Népfőiskola Alapítvány a 24 hektáros területén a Nemzetközi Footgolf Szövetség előírásainak megfelelően alakították ki. Európa első kifejezetten footgolfra tervezett pályája a Magyar Footgolf Szövetség által felügyelt, nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas.

A létesítmény megvalósítását Molnár Andor a Nimród Footgolf Sportegyesület elnöke koordinálta. A pálya egyedi kialakítása a Magyar Footgolf Szövetség elnökének, Gelencsér Gábornak a munkásságát dicséri. A dombok, bunkerek elrúgók terepkialakítása Molnár Andor keze munkája során jöttek létre, míg a zöld gyep kitűnő minősége Laczkó Zoltán nevéhez köthető, aki a Groupama Aréna füvét is gondozza, illetve számos ismert golfpálya karbantartását is irányítja.

A footgolf pályán a Nimród csillagkép pontjai rajzolódnak ki, akik a játék során érintik a pálya összes végpontját, azok egyúttal végighaladnak a híres csillagkép alakzatán is. A pálya építése során a terepet úgy alakították ki, hogy a játék minél élvezhetőbb legyen. A pályahosszok meghatározása során pedig arra törekedtek, hogy a gyermektől kezdve az idősekig mindenki örömmel használhassa. A 18 pályaszakaszt egyenként ideálisan 3 és 5 rúgásból lehet teljesíteni. A távolságok átlagosan 2000-2500 méter között vannak.

Hollandiából indult a footgolf

A labdarúgás és golf ötvözetéből létrejött footgolf egyre nagyobb népszerűségnek örvend idehaza és külföldön egyaránt. Tíz évvel ezelőtt Hollandiából indult hódító útjára a játék, melyben a golf szabályait ültették át az új sportágba, annyi kivétellel, hogy itt focilabdát kell lábbal, minél kevesebb érintésből a lyukba juttatni. Az elmúlt években világbajnokságot és Európa bajnokságot is rendeztek, ahol a sportág magyar képviselői sikeresen szerepeltek.