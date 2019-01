Ételtartó dobozokat helyeztek el Kecskeméten a rászorulóknak

Kecskeméten, a Nyíri út 15-ös száma alatt helyezte el 49. Enni adok ételdobozát a Re-Formáló Egyesület. A több városban nagy sikernek örvendő kezdeményezés célja, hogy a helyi lakosok élelmiszerekkel segíthessék a rászorulókat.

Péntektől a kecskeméti lakosok is könnyebben tudják élelmiszerekkel támogatni a hátrányos helyzetűeket, illetve rászorulókat, hiszen a Re-Formáló Egyesület közreműködésének köszönhetően a helyiek már a Nyíri úton található ételtartó dobozba helyezhetik el felesleges, vagy adományra szánt élelmiszereiket.

Az Enni adok ételdoboz sajátossága, hogy a szekrény vízálló és UV védett anyagból készül, aminek köszönhetően nem sérülnek az elhelyezett élelmiszerek. Minden dobozhoz tartozik egy önkéntes csapat is, mely naponta legalább egyszer ellenőrzi a szekrény tartalmát, a benne lévő élelmiszereket, és takarítja is azt. Az ételdobozt a Re-Formáló Egyesület építi, szereli fel, és annak rendszerét is az önkéntesek üzemeltetik – tudtuk meg az Egyesülettől.

A kihelyezett ételdobozba bárki helyezhet el tartós élelmiszereket, továbbá pékárut, zöldségeket, gyümölcsöket, házi lekvárt és befőttet, de az idő melegedéséig akár házi főtt ételt is feliratozva és dátumozva.

Az Egyesület az Enni adok ételdoboz mellett egyéb módon is igyekszik segíteni a rászoruló felnőtteket, gyerekeket és családokat. Tanszereket is gyűjtenek az iskolakezdéshez vagy sportolási lehetőséget próbálnak teremteni azoknak, akiknek ezt nincs lehetőségük megadni gyermekeiknek.

Nem egyedülálló az ételdoboz

Korábban írtunk róla, hogy megyénkben a tavalyi év tavaszán már elkezdődött az Enni adok ételdoboz terjeszkedése, ekkor Baján a piacnál szerelte fel a szekrényt az Egyesület. Országszerte 49 helyszínen működnek az egyesület önkéntes csapatai által felügyelt dobozok, a bajai lett a 32. a listán.