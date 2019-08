Esernyő is kellett a főzéshez a kömpöci családi napon

Második alkalommal hirdettek kistérségi családi napot a falu határában lévő szabadidőparkba. A szombat reggeli eső sokakat elriasztott, de a vállalkozóbb szelleműek idén is szép számban gyülekeztek, akárcsak a viharfelhők. A homokos vidéken az eső formájában érkező égi áldás általában szívesen látott vendég, ám ezúttal egy jókora jégverést is kaptak az asztaltársaságok.

A programok egyik látványossága volt, amikor a szegedi veteránjármű-találkozó résztevői is begördültek a horgásztó mellé. A menetben több mint százéves járgányok is haladtak, de a szocialista járműgyártás egykori csúcsmodelljei is feltűntek.

A ligetben ekkor már a legtöbb főzőhelyen javában zajlottak az előkészületek a sütéshez, főzéshez. A napernyők egy idő után az esőtől is védtek, míg akadtak, akik kukazsákból készítettek alkalmi védőruhát. A pörköltfőzők sem akartak túl sok vizet a bográcsokba, így esernyők védelmében puhult a marha- és a birkahús. Az esőfelhők kétszer is visszatértek, harmadjára pedig borsónyi jégdarabokkal tették emlékezetessé a látogatásukat. A jókedvű társaságok azonban nem rettentek meg, és nem is volt sürgető határidő, mert ezúttal sem hirdettek főzőversenyt, mindenki a saját tempójában készíthette az étkeket.

Tanyasi csirkék jelentették az első fogást Gombos Mónika asztalánál, aki saját maga összeállított fűszerkeverékkel ízesítette a tárcsán sütött combokat, szárnyakat. – Csirkemellet, vékony szalonnába göngyölt csirkemájat, valamint szintén szalonnacsíkokba csavart mustáros steaket is sütünk. A krumplit is tárcsán sütjük, és vegyes zöldségköretet is készítünk – árulta el a menüsort a kömpöci polgárőrök parancsnoka.

A házilag gyártott tárcsákon való sütögetés legalább olyan népszerű volt, mint a bográcsozás. Az egyik baráti társaság a hatalmas adag kolbászos lecsóhoz az alapanyagokat is közösen készítette elő, és ők sem futamodtak meg a jeges záportól.

– Az időjárás miatt egy picit kevesebben gyűltünk össze, de aki itt volt, az biztosan jól érezte magát – összegezte a napot Tisoczki László polgármester.