Érseki áldást kapott a felújított templom Gátéren

A helyi hívek adományaiból újult meg belülről a római katolikus templom Gátéren. A megszépült kilencvenéves templomot ünnepi szentmise keretébe áldotta és szentelte meg dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek vasárnap. A szertartás keretében harminc év kihagyás után bérmálást is tartottak.

Több jeles évfordulót is ünnepelnek idén Gátéren. Kilencvenöt éve vált önállóvá a település és kilencven éve gótikus stílusban épült fel a falu katolikus temploma, amelyet 1925. szeptember 13-án Szent Anna tiszteletére szenteltek fel. A jeles évforduló alkalmából első lépésként belülről újították fel a falu templomát. Közel két és fél millió forintot adtak össze a helyeik, hogy megvalósulhasson a templom belső festése és a villamoshálózat korszerűsítése – tudtuk meg Szécsényi Attila plébánostól. Az atya azt is elmondta, az érsekség támogatásából a plébánia tetőszerkezetét is felújították és hamarosan elindulhat a templom külső renoválása is, amelyre nyolc millió forintot kaptak a Miniszterelnökségtől.

– Ahol az ember jót tud tenni, ott tegyen jót. Közelítsünk az irgalmas szamaritánus Jézushoz és úgy éljünk mint ő. A mai vasárnap evangéliuma egy nagy fölszólítás számunkra. Jézus Krisztus a mi irgalmas szamaritánusunk egyrészt példát adott, másrészt fölszólít, harmadrészt áldását és kegyelmét adja az életünkre a szentlélek által, hogy hasonlóképpen tudjunk cselekedni mit ő – fogalmazott a bérmálkozókhoz szólva Bábel Balázs érsek.

– Az irgalmas szamaritánus története egyszerre nagyon távoli és ugyanakkor nagyon közeli a mai időkben is. Annyi baj van a mai világban. Mindenféle gonddal küzd a mai emberiség. Sok szerencsétlenség éri a természeti csapástól a háborúkon át. Mi tévők legyünk? – tette fel a kérdés szentbeszédében az érsek. Majd így folytatta: Az a példázat amit Jézus mondott az irgalmas szamaritánusról valójában Istenről szól. Mert azt mondja Jézus a hegyi beszédben, hogy a mennyei atya fölkelti a napját a jókra és rosszakra egyaránt. Jóságos mindenkihez. Jézus láthatóvá tette beszédjével, viselkedésével és tanításával az Isten jóságát. Az irgalmas szamaritánus nem más mint maga Jézus Krisztus, aki megy és segít az elesett embereken. A szeretet fő parancsát a legtökéletesebben valósítja meg, hiszen még az ellenségszeretetet is gyakorolta. Ettől magasabb rendű erkölcsiség nincs sehol. Megmutatta azt is, hogy a szeretet sokkal több mint egy érzelmi föllángolás. A szeretet tevékeny jótett, aminek a motorja Isten – hangsúlyozta a főpásztor.

A bérmálkozók gazdagodva a szentélek ajándékaival – amely a bölcsesség, az értelem, a jótanács, a tudomány, a lelkierősség, a jámborság és az istenfélelem – az élet nehéz helyzeteiben is tudják majd, hogy mit kell tenniük – fogalmazott homíliájában dr. Bábel Balázs.