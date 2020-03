Érettségizők felkészülését segíti Fanni az iskolabezárás idején

A járvány miatti iskolabezárás nehéz időszakában, az orgoványi Újvári Fanni lelki támaszt is jelentő érettségire való felkészítést vállal a község fiataljai számára.

Az orgoványi Újvári Fanni a napokban tette közzé közösségi profilján a felhívást, hogy a közoktatási intézmények bezárása miatti esetleges nehézségek arra késztetik, hogy szűkebb körben törekedjen az emberek megsegítésére. Mint írta, az éppen érettségire készülők számára komoly kihívást jelent a kialakult helyzet. Fanni az ELTE politikatudományi szakán végzős hallgató, éppen szakdolgozatírás közben és az államvizsga előtt érte a helyzet, de mivel három éve érettségizett, élénken él emlékezetében, hogy milyen – az intézmények által néha eltúlzott – nehézségű az esemény lelki hatása a diákoknak. Ezért az érettségizőket megszólítva megosztott egy kérdőívet, melyben arra kérdez rá, hogy az érintettek igényelnek-e, és ha igen, mely tantárgyból segítséget.

– Az érettségire való felkészülés szempontjából fontos, hogy pontosan ítéljük meg a szituációt. Úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben azok mellé kell állni, akik éppen készülnek erre a sorsdöntőnek beállított vizsgára. Én már úgymond túléltem az érettségit és tudom, hogy mit jelent az előtte állóknak ez a kihívás, melyet a kialakult helyzet, a bezárt iskolák is súlyosbítanak. Nagyon fontos, hogy most ott segítsük tanulmányaikat, ahol tudjuk. Emellett az is fontos, hogy lelkileg támogassuk a fiatalokat, amivel azt üzenjük, hogy a nehezített helyzetben is sikerrel járnak majd a vizsgákon – mondta Fanni, aki humán területen, magyarból, történelemből és angol nyelvből vállalja a fiatalok felkészítését.

Persze nem maradnak segítség nélkül a reál tantárgyakból segítséget igénylők sem, mert az ifjú hölgy bevonja egy erős matekos vénával megáldott ismerősét is, de valaki német nyelvtudásával járul hozzá jó ügyhöz. A kérdőívet már páran ki is töltötték, többségük a humán tantárgyakkal kapcsolatban szeretne támogatást. Fanni ezen a héten még várja a visszajelzéseket és jövő héttől tervezi beindítani a felkészítést. A konkrét, fejlesztésre váró területek majd akkor kerülnek elő, amikor a csoport már együtt van. A segítést összehangolják majd a középiskolai távoktatás időpontjaival is. Most még az alkalmas helyszínt keresik ahhoz, hogy a humán és a reál felkészítés két külön helyiségben folyhasson. Mivel jövő héttől nekik is beindul az egyetem, első körben egy napos tömbösített alkalmat terveznek, de ha ez kevésnek bizonyul, akkor amikor ideje engedi, házhoz is megy társaival.

– Másfél hónappal vagyunk az érettségi előtt, így persze csodát nem tudunk tenni, de abban biztos tudunk segíteni, hogy ezt a rendkívüli időszakot átvészeljék az érettségizők és érezzék, hogy mellettük állunk, hiszen én azt vallom, hogy a pozitív szavaknak és a figyelmességnek ereje van másokra nézve – mondta Fanni, aki hangsúlyozta, hogy az érettségizők maguk között is megoszthatják tudásukat és így egymás javára is válhatnak.

Mint megtudtuk, e nemes ügynek egyébként nem egyedüli képviselője Fanni, hiszen például az f21.hu portálon immáron országos kezdeményezés indult, hogy az érettségire készülő diákoknak segítséget nyújtsanak a kialakult helyzetben.